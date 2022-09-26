Турция ищет альтернативу «Миру»

Главы Минфина, Центробанка Турции и госбанков обсудили под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана альтернативы российской карте «Мир». Ранее турецкие «Ишбанк» и «Денизбанк» сообщили, что прекратили их обслуживание российских в связи санкциями США и Великобритании против РФ.

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Банкоматы госбанков Ziraat Bankas, Vak fBank и Halkbank принимают «Мир», но и они перестали обслуживать карты, выпущенные теми российскими банками, в том числе Сбером, которые попали под санкции.

Впрочем, Турция не одинока в своих проблемах. Обслуживание карт российской платёжной системы приостановлено и в Узбекистане. Ранее их перестали принимать некоторые банки Казахстана, Армении и Вьетнама.

Выходом может стать межгосударственный пул цифрового золота

В сложившенйся ситуации Реджеп Тайип Эрдоган уже поручил членам правительства вместе с Россией разработать систему, которая станет альтернативой картам «Мир», сообщают РИА «Новости». Центробанки же других стран по большей части сообщили, что решение об использовании карт «Мир» коммерческие банки будут принимать самостоятельно.

Ну а Турция, по всей вероятности, создаст локальную платежную систему, которая позволит принимать в стране платежи по российской карте «Мир» и не попасть под вторичные санкции. Такое предположение АиФ высказал вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов.

«Для туриста ничего не изменится — он приложит свою карту «Мир» к терминалу и произойдет оплата. Чтобы это случилось и при этом Турция не пострадала от вторичных санкций, стране потребуется собственная локальная платежная система, интегрированная с отечественной. Другой вариант: будет создана кобрендинговая система. Но это технические детали, для пользователя они, скорее всего, останутся незаметными», — заявил он.

Платежная система «Мир» начала стремительно распространяться в разных странах на фоне желания этих стран получить альтернативу американским платёжным картам, напомнил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Кроме того, важную роль играет российский туризм и бизнес в этих странах. И, наконец, если Россия переходит на поставки с оплатой в рублях, то обслуживание на своей территории платежных карт мир является удобным способом аккумулирования рублёвых средств. Однако было изначально понятно, что эта система станет целью очередных санкционных действий.

Альтернативы, которые пытаются сегодня разработать в некоторых странах, включая Турцию, пока сложно назвать финальным продуктом, отмечает эксперт. Банки опасаются принимать карты «Мир» к оплате, так как рискуют попасть под вторичные санкции. Однако именно в этом может найтись решение проблемы. Создание отдельного банка на целевой территории позволит проводить через него платежи, а остальные организации уже будут с ним работать. Однако и этот способ также является рискованным, так как попадание такой структуры в санкционные списки будет означать прекращение взаимодействия с ним прочих организаций.

Ещё одной альтернативой может стать передача технологий НСПК, выпуск местных карт и экспорт этих карт в Россию для желающих посетить данную страну, предположил Андрей Кочетков. В этом случае санкционная реакция может быть не столь очевидной. Карты могут быть, как предоплатными, то есть дебетовыми, так и кредитными. Логика заключается в том, что условный турист открывает перед поездкой рублёвую турецкую карточку и затем использует её на территории Турции. Сохраняется сам принцип использования рубля в качестве платёжного средства, но при этом система находится вне санкционного фокуса.

Более сложные альтернативы требуют глубокой проработки и создания межгосударственного пула цифрового золота. То есть такой золотой фонд, который используется для государственных и частных расчётов, пояснил аналитик. Внесённые в Москве средства превращаются в золото, которое затем может быть превращено в юани, лиры, рупии, или иные валюты. Естественно, что это также требует создания системы платёжных карт на основе чьей-то технологии, но без привязки к конкретной национальной идентичности.

По сути, данный вариант — это формирование альтернативной денежной системы, которая будет наднациональной. Однако её универсализм заключается в использовании золота в качестве базовой валюты. То есть ни одна сторона не получает монетарных преимуществ перед другой. Наложение санкций на подобную систему становится невозможным, так как это будет означать санкции против всех участников.

Конечно, уверен Андрей Кочетков, альтернативы для Турции будут найдены. Будет это турецкая карточка, или турецкий «Мир», но в Анкаре вряд ли хотят лишиться возможностей торговать с Россией и принимать российских туристов. Вероятно, что сама НСПК вернётся в полной мере, когда текущее геополитическое обострение перейдёт в дипломатическую фазу.

США не успокоятся, пока не погрузятся в кризис

Международная экспансия платёжной системы «Мир» натолкнулась на угрозу вторичных санкций со стороны США, констатировал в комментарии «Эксперту» независимый аналитик, автор Telegram-канала Angry Berds Дмитрий Адамидов. С одной стороны — это признание ее успехов. С другой стороны — констатация того факта, что пока США не погрузятся в полноценный внутренний кризис, жить они никому спокойно не дадут. Выход для граждан России, пожалуй, остаётся только один — криптовалюта, полагает аналитик. Видимо, он и будет реализован турецкой стороной в качестве альтернативы. Ибо откровенно ссорится с США Эрдоган не станет.

Основатель компании Asgard Роман Малышев также подтвердил «Эксперту», что поводом для отказа работы с картой сто стороны турецких и вьетнамских партнеров стали опасения попасть под вторичные санкции США. Хотя против самой карты «Мир» санкций нет, но есть санкции против некоторых российских банков, чьи продукты за рубежом не обслуживаются. Для крупных банков важна возможность работы с иностранной валютой, поэтому они не хотят рисковать и ограничивают прием российской карты или хотя бы не афишируют работу с ней.

На Турцию надавили достаточно ощутимо, и в будущем такое давление, скорее всего, будет усилено и в отношении банков других стран, заметил эксперт. Что касается возобновления приема «Мир», то прогнозы, по его мнению, сейчас давать сложно, многое зависит от развития политической ситуации. Если не будут введены прямые санкции против платежной системы, то, скорее всего, некоторые иностранные банки продолжат обслуживание карты.

Еще один важный момент, — на конец года был намечен запуск обслуживания карты в Таиланде и на Шри-Ланке, а также велись переговоры с Египтом и Китаем. Однако давление Запада может затруднить расширение географии приема «Мира», запланированное Банком России, заключил Роман Малышев.