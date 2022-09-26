У канцлера ФРГ Олафа Шольца выявили коронавирус

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился на самоизоляцию после того как получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

У политика наблюдаются легкие простудные симптомы, передает ТАСС. Канцлер отменил участие во всех мероприятиях на эту неделю. Сам он в настоящий момент находится в Берлине.

Накануне, 25 сентября, Шольц вернулся из поездки по странам Персидского залива, в рамках которой он посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Главной темой переговоров были поставки газа в ФРГ.

Сообщается также, что сегодня о выявленном у нее коронавирусе рассказала глава МВД Германии Нэнси Фезер.