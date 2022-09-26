Угрозы для Байкала: ГЭС в Монголии, сточные воды и управленческие ошибки

Существенных результатов по защите озера Байкал с 2019 года добиться не удалось. Уровень загрязнения водоема повышается, чему способствует рост массового стихийного туризма, наличие несанкционированных свалок, отсутствие должного количества очистных сооружений и эффективной системы мониторинга состояния озера.

Однако на этом угрозы для жемчужины российской природы не заканчиваются: возобновились обсуждения строительства ГЭС в Монголии, которое может нанести непоправимый урон объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решить многочисленные проблемы по сохранению Байкала можно только объединив усилия органов власти, науки, бизнеса и общественности, приняв законы, защищающие озеро, на федеральном уровне. Так считают участники круглого стола координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате РФ.

Системная управленческая ошибка

За три года с момента начала действия поручений президента, которые направлены на защиту и сохранение озера, не была организована качественная работа контрольно-надзорных органов. Вопросы решались в закрытом формате, а между государственными, научными и общественными структурами не была налажена координация, рассказал в своем выступлении зампредседателя координационного совета при Общественной палате России Александр Федоров.

«Что касается поручений президента: по мнению независимых экспертов, положение дел неудовлетворительное. Причина: системная управленческая ошибка. Одна из причин – вопросы рассматриваются в закрытом формате, без привлечения компетентных экспертов и общественности. Необходимо ввести в состав комиссии квалифицированных экспертов в том числе от общественных организаций и проводить публичное обсуждение выполнения обязательств в сфере охраны озера», - сообщил Федоров.

По его словам, технологические решения для утилизации и обезвреживания накопленных отходов БЦБК также необходимо выбирать с привлечением независимых экспертов. Региональным властям стоит провести оценку потенциального воздействия туризма и туристической деятельности на Байкал, считает зампредседателя.

Вопросы вызывает и строительство ГЭС «Эгийн-Гол» в Монголии. Это спорный проект, который обсуждается уже много лет. Объект планируется возвести в бассейне реки Селенга, берущей начало в Монголии, и являющейся главным источником воды для Байкала. Уменьшение объемов ее стока угрожает обмелением Байкалу и Ангаре. Несколько лет назад благодаря усилиям местных жителей, общественников и представителей власти монгольский проект удалось отменить. Тем не менее, месяц назад со стороны Монголии вновь появились сообщения о намерении возвести ГЭС, рассказал директор общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов.

«Последний месяц власти Монгольской народной республики на самом высоком уровне делают четкие заявления, что они возобновили проект строительства ГЭС. Это крупная плотина в притоке крупнейшего притока Байкала. Сейчас мы не видим и не слышим никакой жесткой позиции от Российской Федерации по поводу возобновления этого проекта. Вторая угроза, связанная с Монголией, строительство газопровода. Мы до сих пор не знаем точного маршрута, по которому он пройдет. Мы очень обеспокоены и против, чтобы этот маршрут прошел по территории объекта Всемирного наследия озера Байкал», - подчеркнул общественник.

Туристы с палатками и без

По мнению члена иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Виталия Рябцева, именно туризм является главным фактором негативного антропогенного воздействия, а также основным источником загрязнения.

За последние годы туристический поток на Байкал вырос, и это не предел. По данным Сибирского отделения РАН, на Южном берегу Байкала проживает 40 тыс. человек, а туристов – больше 50 тысяч. Этот объем уже превышает инфраструктурные возможности региона, а после снятия ковидных ограничений на туризм в Китае – количество гостей может вырасти в разы. Поэтому необходимо ускорять темпы строительства очистных сооружений в прибрежных населенных пунктах. Вызывает опасение и возрастающее количество водного транспорта на озере при отсутствии инфраструктуры по приему сточных и подсланевых вод.

«Высокая антропогенная нагрузка на Южном Байкале требует рассмотрения альтернативных вариантов водоотведения. Мы сравнили два варианта: отведение сточных вод через коллектор и индивидуальные сооружения. Капиталовложения с коллектором составят где-то 3,2 млрд рублей, с индивидуальными очистными сооружениями – 7,5 млрд рублей. В первом случае эксплуатационные затраты составят 490 млн рублей, во втором - 365 млн рублей. Также мы считаем, что для Центрального Байкала нужна единая концепция очистки сточных вод», - рассказала ученый секретарь Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал Ирина Орлова.

Микропластик

Берег Байкала чаще всего становится местом притяжения стихийных туристов и как следствие, увеличивается количество сточных вод и загрязнение микропластиком. В экосистеме озера, по данным четырех лет исследований экспедиции Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, количество частиц увеличилось в 1,5 раза. Средняя концентрация частиц микропластика в 2019 г составляла 42 тыс. частиц, а в 2021 году уже 62 тыс. частиц на кв. км. Источником микропластика чаще всего являются разрушающиеся в окружающей среде пакеты, бутылки и даже смываемые в канализацию микроволокона после стирки синтетической одежды.

«Из основных угроз для Байкала: загрязнение сточными водами, а застройка байкальской территории неразрывно с этим связана. Это загрязнение не только стоками, но и микропластиком из-за массового посещения природных территорий и мест. Как следствие, сокращаются популяции охраняемых представителей животного мира, а также создается угроза байкальским экосистемам. Предлагаю повысить координацию в обсуждении проектов по Байкалу и еще раз пригласить коллег из ЮНЕСКО», - добавил общественник Александр Колотов.

Усугубляют загрязнение Байкала незаконные, якобы санитарные вырубки лесов, которые проводят коммерческие организации с целью дальнейшей продажи леса, рассказал представитель российского отделения Greenpeace Михаил Крейндлин. Отсутствие деревьев приводит к росту эрозии почвы, из-за чего вымывается глина, песок и биогенные элементы в озеро и впадающие в него водотоки, добавил эксперт. Однако полный запрет на санитарную вырубку может привести к другой проблеме – росту заболеваний деревьев. Поэтому вопрос сохранения озера и экосистемы Байкала требует комплексного и коллективного обсуждения, считают эксперты.

Пути решения

Мониторинг прибрежных зон Байкала необходимо выделить в качестве отдельной подсистемы, считает представитель РАН Ольга Орлова. Нужна современная цифровая мониторинговая система, которая будет отслеживать как само озеро, так и реки водосборного бассейна. Необходим контроль трансграничных переносов, для контроля загрязнителей, поступающих с соседнего государства. Заседания по поводу судьбы Байкала следует сделать открытыми и, возможно, сопровождать их онлайн-трансляциям.

Эксперт проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» Наталья Толстых уверена, что для комплексного решения проблемы нужно выделить Байкальскую природную территорию (БПТ) в отдельный самостоятельный макрорегион и разрабатывать стратегии социально-экономического развития с учетом особенности территории.

«Системного улучшения экологической ситуации не будет до тех пор, пока выявленные проблемы не будут решены. Среди них: отсутствие эффективной и сбалансированной госсистемы управления БПТ; нет проработки экологической оценки принимаемых решений; несовершенство правового регулирования; непредсказуемость изменений законодательства; не все научные решения ложатся в правовое регулирование и ряд других проблем», - подчеркнула она.