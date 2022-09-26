В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту стрельбы в военкомате

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в стрельбе в военном комиссариате в Усть-Илимске Иркутской области. В результате инцидента серьезно пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, стрелком оказался 25-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»).

«На месте работает следственно-оперативная группа, в числе которых следователи СК и криминалисты. Подозреваемый допрашивается, выясняются мотивы преступления», — указывается в сообщении ведомства.

Сообщение о стрельбе в военкомате в Усть-Илимске появилось ранее в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. «Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате», — написал Кобзев. По его словам, стрелявший был задержан сразу же. Глава региона дал поручение усилить меры безопасности.

В результате стрельбы ранен военный комиссар, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент известно, что злоумышленник не является законным владельцем оружия, по данному факту проводится проверка.