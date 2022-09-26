В Кремле прокомментировали трагедию в Ижевске

Произошедшее в Ижевске является бесчеловечным терактом, устроивший его человек, «судя по всему, принадлежит к неофашистской организации».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе», — сказал представитель Кремля. По его словам, президент провел ряд телефонных разговоров, в частности, с главой Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, а также министрами здравоохранения и просвещения Михаилом Мурашко и Сергеем Кравцовым. «Даны все необходимые поручения. Будут решаться все необходимые социальные вопросы», — заверил Песков. В Ижевск направлен самолет МЧС с медиками и психологами, рассказал он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что подобного рода трагедии происходят по всему миру, и добавил, что «для нас это не может быть причиной для успокоения».

«Конечно же, нужно анализировать уровень обеспечения безопасности и эффективность тех мер, которые были приняты до сих пор», — подчеркнул представитель Кремля.

Правоохранительные органы между тем установили личность стрелка — им оказался выпускник учебного заведения. «Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», — указывается в Telegram-канале ведомства. В настоящее время по месту жительства злоумышленника проводится обыск. «Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — говорится в пресс-релизе СК.

Стрельба в школе на улице Пушкинской в Ижевске произошла ранее утром, 26 сентября. Изначально в МВД Удмуртии сообщали о шести погибших и 20 пострадавших, затем число жертв увеличилось до 13. Среди погибших семеро детей. Ранения получили 14 несовершеннолетних и 7 взрослых. СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему»).

В регионе объявлен трехдневный траур.