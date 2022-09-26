В Минобороны РФ сообщили о продолжающихся провокациях Украины на Запорожской АЭС

Министерство обороны РФ представило последние данные о ходе спецоперации на территории Украины.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции», — подчеркивается в сводке оборонного ведомства.

Сообщается, что в результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области потери Киева составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ударами ВКС России в районе населенного пункта Святогорск (ДНР) ликвидировано до 100 боевиков. Ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр уничтожено 25 украинских военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Выведены из строя восемь единиц специальной военной техники.

«Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очаков Николаевской области уничтожены до 50-ти боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов», — указывается в сводке.

Сообщается, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Щурово, Кирово (ДНР), Камышеваха Запорожской области и Высокополье Херсонской области; уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск.

Кроме того, в районе населенного пункта Селидово сбит украинский Су-24.

В районе Антоновского моста в Херсонской области, а также в ЛНР и Херсонской области в воздухе уничтожены 19 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Продолжаются провокации со стороны Киева в районе Запорожской атомной электростанции, отмечается в сводке. «Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного поселка "Волна", расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве уточняют, что огневые средства противника подавлены ответным огнем российской артиллерии; радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.