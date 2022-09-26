Число направлений, по которым можно одновременно поступать в вузы, сократили в два раза

В России сократилось количество специальностей, по которым абитуриенты могут одновременно участвовать в конкурсе при поступлении в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и специалитета.

С приказом Минобрнауки РФ, в котором зафиксирована новая норма, можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем уточняется, что соответствующие изменения вносятся в пункт 22 порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В этом пункте говорится о предельном числе специальностей и направлений подготовки, по которым поступающий может одновременно участвовать в конкурсе при поступлении на бакалавриат и специалитет в каждом вузе. Максимальное число направлений и специальностей сокращается в нем с десяти до пяти.