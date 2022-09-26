В России провели первые сделки с углеродными единицами

Национальная товарная биржа (входит в группу «Московская биржа») провела первые сделки с углеродными единицами. Заказчиком аукциона выступила сахалинская компания «ДальЭнергоИнвест», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора биржи Никиту Захарова.

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«Сегодня с утра закончились первые аукционы по продаже углеродных единиц. На них был выставлен объем 20 углеродных единиц, заключено две сделки — по 10 углеродных единиц. Цена стартовая — 900 рублей за единицу, а финальная цена, соответственно, 1 тысяча рублей за единицу», — рассказал Захаров.

Он не раскрыл покупателей, назвав только заказчика аукциона — ООО «ДальЭнергоИнвест». Захаров отметил, что спрос на углеродные единицы имется, однако проводить более «объемные» торги, по его мнению, невозможно из-за того, что «климатические проекты не успели пройти через реестр».

Как пояснила глава компании-оператора реестра углеродных единиц — АО «Контур» — Оксана Гогунская, состоявшиеся сделки были по своей сути двусторонними. Торговля с денежными расчетами между участниками заработает только после того, как будут приняты необходимые правила и заключены договоры с биржами об обмене информацией, подчеркнула Гогунская. Ее компания уже ведет работу в этом направлении с Мосбиржей и с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей.

Первая регистрация углеродных единиц произошла в России 20 сентября. По данным Минэкономразвития, в национальном реестре были зарегистрированы 96 углеродных единиц проекта ООО «ДальЭнергоИнвест» по использованию возобновляемых источников энергии в Сахалинской области. Компания, в частности, построила станцию на 648 солнечных батарей мощностью 250 кВт, что позволит местному бюджету экономить около 15 млн рублей в год за счет сокращения закупок дизтоплива.

Углеродные единицы являются инструментом закона о сокращении выбросов парниковых газов. Они выпускаются при сокращении компаниями выбросов ниже выделенных им квот и могут быть проданы или переданы предприятиям, выбросы которых превышают квоты, и зачтены им при оценке негативного воздействия на окружающую среду.

