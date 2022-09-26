В ЕАЭС можно будет беспошлинно ввозить товары для личного пользования на тысячу евро еще полгода

Федеральная таможенная служба России сообщила сегодня о продлении срока действия установленного для физических лиц временного порога беспошлинного ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров для личного пользования. Соответствующее решение было принято в конце минувшей недели на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Приобретенные товары на сумму до одной тысячи евро, перевозимые перевозчиками или в почтовых отправлениях, а также ввозимые багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке, не будут облагаться пошлиной до 1 апреля следующего года, сообщили «Эксперту» в пресс-службе ведомства.

Напомним, что порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС для физлиц был временно повышен 17 марта 2022 года, когда были внесены изменения в Решение Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» с целью сохранения доступа граждан к привычным товарам в условиях санкционного давления ряда недружественных государств.