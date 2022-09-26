Вице-мэр Ефимов: инвесторы передадут Москве 18 школ и детских садов по договорам участия

Более 5 тысяч детей получат возможность посещать новые образовательные учреждения, которые возведут в Москве по договорам участия. В частности, будут построены девять детских садов и столько же школ. На эти цели инвесторы направят более 11 млрд рублей. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Договор участия предполагает обязательство инвестора при строительстве жилья возводить социальные объекты. Впоследствии застройщики могут самостоятельно содержать и эксплуатировать учреждения или передать их городу.

«В августе – сентябре этого года город согласовал еще 10 договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 18 образовательных учреждений: девять детских садов на 1,9 тысячи воспитанников и столько же школ, рассчитанных почти на 3,7 тысячи учащихся. Стоимость этих объектов оценивается более чем в 11,3 миллиарда рублей», – сообщил Ефимов.

Девелопер может передать городу только объекты, которые соответствуют столичным требованиям. За их соблюдением следят профильные ведомства на всех этапах – от проектирования до его приемки городом.

«Больше всего объектов инвесторы возведут и передадут городу в Южнопортовом районе – по три школы и детских сада совокупно на тысячу и 650 мест соответственно. В Солнцеве построят две школы для 800 учеников и столько же детских садов для 825 детей. В Даниловском районе появится школа для 720 учащихся и детский сад для 175 воспитанников, в Щукине – школа на 200 мест и садик на 75, в Головинском районе – школа на 150 человек и садик на 75. В Покровском-Стрешневе возведут школу для 815 учеников, а в Северном Медведкове – детский сад для 100 воспитанников. Строительство этих объектов завершится в разные сроки: в период с середины 2026 года до конца 2031 года», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.