Власти Москвы помогли найти площадки под производства 13 компаниям

Новые помещения и участки про производство с помощью правительства столицы нашли 13 предприятий. На развитие этих площадок инвесторы направят 2,1 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город на системной основе помогает предприятиям подбирать места для размещения и расширения производств. Среди наиболее интересных территорий – особая экономическая зона «Технополис Москва», индустриальные парки, промышленные технопарки и отдельные крупные площадки в промзонах столицы. В текущем году помощь получили уже 13 компаний, которые планируют вложить в свои предприятия 2,1 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе появится 470 новых рабочих мест», – рассказал Ефимов.

Площади под производства появились у изготовителей обжаренного кофе, медицинской мебели и инструментов, полиграфической продукции и POS-материалов, оборудования лазерной оптико-акустической дефектоскопии, металлообрабатывающих инструментов. Найти участки помогли сотрудники Городского агентства управления инвестициями Москвы (ГАУИ). Специалисты сопровождают компании до заключения договора аренды или покупки недвижимости.

«С 2017 года город помог компаниям локализовать 67 производств, которые вложили в свое развитие более 22 миллиардов рублей. Среди них – предприятия, выпускающие фармацевтическую продукцию, электронику, медицинские изделия, пищевые продукты и холодильное оборудование», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Локализовать производство с поддержкой ппправительства может любая промышленная компания на инвестиционном портале Москвы. Для этого сначала необходимо заполнить техническое задание, указав площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и особенности будущего предприятия. После этого агентство начинает поиск и направляет все подходящие варианты размещения заявителю.