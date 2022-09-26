Алексей Нагин (позывной Терек) является олицетворением всех героев, сражающихся сегодня в Донбассе, Херсонщине и Новороссии. Такое заявление сделал участник вооруженного конфликта в Донбассе на стороне ЛДНР, подполковник Алексей Селиванов.

Герой России Алексей Нагин с позывным Терек погиб в ходе военной спецоперации в Донбассе 20 сентября. Церемония прощания прошла спустя четыре дня в Волгограде на территории Музея-панорамы «Сталинградская битва» при участии официальных лиц и губернатора региона. За время военной карьеры офицер прошел множество горячих точек: Чечня, Грузия, Сирия, Ливия. По рассказам его отца, Алексей принимал участие в спецоперации на Украине в качестве командира отряда «ЧВК Вагнера».

Как отметил Алексей Селиванов, действительно очень часто гибнут лучшие. По его словам, война в Донбассе еще с 2014 года забрала не одного и даже не десять командиров, прекрасных воинов и просто русских людей с огромным сердцем — добровольцев.

«Но героическая гибель таких патриотов, как Алексей Нагин, не напрасна. И не только потому, что они защищают людей и вносят колоссальный вклад в Победу, — их храбрость и подвиги возрождают волю всего нашего народа к сопротивлению и восстановлению исторической справедливости.

Без таких примеров настоящей боевой доблести мы не могли бы надеяться на существование нашего народа в веках и тысячелетиях. Не зря Алексею Нагину было присвоено три ордена Мужества, а также звание Героя России. Он действительно является олицетворением всех героев наших современников, которые сражаются сегодня вместе с нами в Донбассе, Херсонщине и Новороссии», — сказал эксперт.

Подполковник, выступающий за свободу Донбасса с 2014 года, подчеркнул, что многие из этих героев выживут и воспитают своих детей на примере таких воинов, как Алексей Нагин. По его словам, память о нем станет не менее яркой и вдохновляющей для новых поколений русских людей, чем обо всех предшествующих героях России за ее тысячелетнюю историю.

«Командир штурмового отряда — это непосредственно тот человек, который ведет за собой передовых бойцов. Он закрывает своей грудью от пуль, осколков и боевых товарищей, и тех, кто находится дальше, на следующих линиях обороны. В этом смысле Алексею Нагину не было равных.

Его гибель говорит о напряженности идущих сегодня боевых действий. И их необходимо вести, чтобы окончательно изгнать ВСУ и украинских боевиков с русской земли Донбасса», — заявил он.

В заключение Алексей Селиванов сказал, что к погибшему в бою Алексею Нагину останется не только уважение. Колоссальный опыт Терека стал школой для его боевых товарищей, которые обязательно продолжат правое дело героя.