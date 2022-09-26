Явка на референдуме в Херсонской области превысила 50%

Референдум в Херсонской области состоялся, явка граждан на голосование превысила 50%.

Об этом сообщила председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова.

По ее словам, последний день придомового голосования начался вовремя, 543 выездные группы принимают голоса с восьми утра.

Отмечается, что на территории РФ накануне, 25 сентября, проголосовало более 8,6 тыс. избирателей из Херсонской области, а по итогам трех дней эта цифра составила около 25 тыс. «И можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», — сказала Захарова.

В воскресенье стало известно, что явка в ЛНР составила 76,09%, ЦИК республики объявил референдум состоявшимся. В Донецкой Народной Республике явка по итогам трех дней составила 77,12%.

Во вторник, 27 сентября, будет проходить последний день пятидневного референдума в ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Голосование будет проводиться на стационарных участках, маломобильных граждан посетят выездные комиссии.