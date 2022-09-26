Deutsche Bank: Европу ждет более сильная рецессия, чем ожидалось ранее

Российский газ, вернее, его отсутствие – главная причина, по мнению экономистов Deutsche Bank (DB), того, что рецессия в Европе будет более сильной, чем считалось ранее. Это значит, что европейским обывателям и бизнесу следует готовиться к тяжелой зиме с нормированием электроэнергии, т.е. ее отключениями. Впрочем, винить в своих бедах европейцам следует не Москву, как это принято на Западе, а, в первую очередь, самих себя. Вернее, своих политиков, которые при помощи антироссийских санкций снизили поставки газа из России на континент в этом году более чем на 80%.

«Сейчас мы прогнозируем более длительную и глубокую рецессию, чем в июле»,- говорится в прогнозе банка.

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Несмотря на успехи европейских стран в наполнении подземных хранилищ газом в DB считают, что потребление газа этой зимой не снизится, как надеются в Брюсселе, а увеличится.

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В июле «Газпром» снизил поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток 1» до 20% его мощности, а в сентябре полностью прекратил поставки по этому маршруту.

«Это (прекращение поставок) усилило проблемы с поставками, усилило рост инфляции и спад экономики»,- комментирует ситуацию старший экономист DB Петер Сидоров.

ЕС пытается помогать бороться с ростом цен на энергию 27 странам, входящим в Союз, но главным условием успешной зимовки европейцев в DB считают снижение ее потребления. Сейчас в банке считают, что его же июльский прогноз был слишком оптимистичным.

Снижение поставок российского газа привело к резкому росту цен на него. За лето голландские фьючерсы TTF выросли в цене на 128%, а евро за три летних месяца ослаб на 8,6% по отношению к американскому доллару и сейчас стоит только 0,98 доллара.

Deutsche Bank подчеркивает, что Европе необходимо снизить потребление газа несмотря на то, что это приведет к значительному спаду экономики. Другие отрицательные последствия снижения потребления газа – усиление неопределенности в экономике и эффект домино в торговле. Естественно, рост счетов за электроэнергию крайне негативно скажется на доходах европейцев и заставит их снижать расходы, что еще больше усилит давление на экономику. Все вместе это может привести к падению ВВП еврозоны в июле 2023 года на 3% по сравнению с июлем текущего года. Если этот прогноз сбудется, то падение производства окажется на 50% сильнее падения во время долгового кризиса в Европе в 2009 году.

Восстановление европейской экономики, по мнению экономистов DB, может тормозить воздействие рецессии, ожидаемой в следующем году в США, которые являются крупным торговым партнером Евросоюза, а также последствия увеличений учетной ставки Европейским Центробанком, которые значительно удорожат заимствования.

О нынешней силе европейской экономики, кстати, многое говорит то, пишет Business Insider, что очень много будет зависеть от того, насколько холодной будет предстоящая зима на континенте. Ряду стран в случае холодов, уверены в DB, не избежать нормирования энергии. Счета за отопление и электроэнергию будут такими высокими, что далеко не все домохозяйства смогут их оплатить.

Авторы прогноза Deutsche Bank уверены, что в краткосрочной перспективе на ситуацию будут влиять размер ограничений поставок энергии, а также неопределенность в поведении потребителей и бизнеса.

В среднесрочной перспективе ситуация может улучшиться, но дефицит газа и высокие цены на него сохранятся. Это станет серьезным испытанием конкурентоспособности европейской экономики.

