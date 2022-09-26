Евросоюз раскрыл содержание иска НРД по обжалованию санкций

Национальный расчетный депозитарий (НРД) в августе обратился в Суд Евросоюза с иском об отмене введенных против него санкций, в результате которых заблокированными оказались активы на 6 трлн рублей. 26 сентября в Официальном журнале ЕС были опубликованы основные аргументы этого иска.

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Как следует из публикации, НРД приводит четыре основных довода в пользу снятия блокирующих санкций:

1. Совет ЕС недостаточно обосновал необходимость принятия санкций;

2. Допустил ошибки в оценке фактических обстоятельств и опирается на неверные факты;

3. Последствия, вызванные действиями Совета ЕС, непропорционально ограничили основные права истца, защищенные нормами Хартии основных прав ЕС (ст. 16 и 17);

4. Санкции можно считать незаконными, поскольку Совет ЕС не смог соблюсти требуемый стандарт доказательств.

ЕС ввел санкции в отношении НРД 3 июня, через неделю к ним присоединилась Швейцария. Блокировка денежных средств в евро и швейцарских франках на счетах НРД, открытых в иностранных банках-корреспондентах, стала дополнением к уже обездвиженным с 1 марта активам (ценным бумагам и денежным средствам в различных валютах) на счетах НРД в международных депозитариях Euroclear и Clearstream.

Как ранее сообщил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин, объем иностранных ценных бумаг резидентов, заблокированных в НРД из-за санкций, оценивается в эквиваленте 6 трлн рублей.

