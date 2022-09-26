Запрет на полеты в южные аэропорты России продлен до 4 октября

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в очередной раз продлило ограничения для аэропортов центральной части и юга России.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 04 октября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — указывается в сообщении ведомства.

Авиакомпаниям, как и прежде, рекомендовано летать по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, а пассажирам — следить за изменениями в работе аэропортов и перевозчиков на официальных сайтах.

Ограничения в их работе были введены 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине.