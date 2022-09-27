Акции дня: трейдеры закупились бумагами «НОВАТЭКа» перед собранием акционеров

Российский рынок акций отскочил после падения на фоне геополитики и риска введения новых санкций. Один из наилучших показателей роста по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 27 сентября показали бумаги газовой компании «НОВАТЭК» (+7,8% до 967,6 рублей за бумагу).

Трейдеры покупали акции в ожидании решения по дивидендам за полгода 2022 года. «"НОВАТЭК" перешел к резкому росту во второй половине сессии перед завтрашним собранием акционеров, на котором ожидается решение по полугодовым дивидендам в размере 45 руб на акцию (доходность 4,6%). При позитивном решении покупки по «НОВАТЭКу» вполне могут активизироваться и привести к закреплению бумаг выше психологически важной отметки 1000 руб до дивидендной отсечки 9 октября», - отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +1,04% до 1953,46 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,96% до 1053,46 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:41 мск составила 84,8 долларов за баррель (+2,34%). Российская валюта слабела – 58,46 руб. за доллар.