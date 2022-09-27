Рублевые активы: высокий отскок

Ситуация на западных рынках сегодня резко улучшилась. Курс доллара к корзине основных мировых валют снижается на 0,5%, на 1,5% растут фьючерсы на американские фондовые индексы, чуть больше прибавляет нефть. Но пока это выглядит лишь как технический отскок, вызванный фиксацией прибыли по шортам после многодневных распродаж рисковых активов.

«Позеленевших» западных бирж оказалось вполне достаточно для начала покупок российских акций. Сегодня с утра «голубые фишки» растут на 2,4–4%, а Индекс Мосбиржи за первые полтора часа торгов потяжелел на 1,2%. Такое отставание индекса от фишек связано с тем, что он рассчитывается по итогам основной торговой сессии, заканчивающейся в 18:50 мск. Вчера вечером высоколиквидные акции продолжали снижаться, и поэтому у них более низкая база отсчета, чем у главного российского фондового индекса.

Интересно отметить, что вчерашнее снижение шло по всем «голубым фишкам» так же равномерно, как идет сегодняшний подъем. Это говорит о том, что сейчас инвесторы не ищут отдельных идей на рынке, а продают и покупают его широким фронтом.

Наибольшее внимание приковано к «Газпрому». В пятницу собрание акционеров должно утвердить решение о выплате дивидендов, и подавляющее большинство аналитиков ранее ожидали резкого роста котировок акций газовой монополии на этом факте. Но в последнее время ожидания стали не столь радужными, поскольку на госкомпанию сильно давят геополитические риски.

Сегодня аналитики и вовсе в растерянности: появилась информация о падении давления не только в неработающем «Северном потоке – 2», но и в действующем (на данный момент условно) первом «Северном потоке».

На этом фоне аналитики не дают ответа на вопрос, стоит ли получать 24-процентную дивидендную доходность по акциям «Газпрома», или бумаги лучше распродать раньше, поскольку дивидендный гэп они будут закрывать очень долго.

Кстати, цены на газ в Европе перешли к росту, прибавив более 6%.

В числе лидеров утреннего роста много бумаг «новой экономики», в том числе расписки VK, которые вчера были в лидерах снижения на информации о том, что приложения компании пропали из AppStore.

Но несмотря на утренний подъем, ситуация на российском рынке акций остается весьма сложной. Помимо геополитики, на их котировки в любую минуту может снова начать давить общая негативная ситуация на рынке сырья. Bloomberg Commodity Index, отражающий динамику 23 товарных фьючерсов, находится в нисходящем тренде, как и американские фондовые индексы.

Некоторые аналитики считают, что в лучшем случае нас ждет боковик в диапазоне 2000-2200 по Индексу Мосбиржи. В худшем же рублевый индикатор рынка перепишет годовые минимумы, которые сейчас установлены на отметке 1681 пункт.

Рубль утренние торги начал с попытки небольшого ослабления, но с открытием основной сессии в 10:00 мск быстро начал отвоевывать сданные позиции, уже через полтора часа торгов уйдя ниже отметки 58 руб. за доллар.

Рост рубля продолжается несмотря на прохождение пика налоговых выплат. Обычно в этот период месяца курс рубля снижается к доллару, но не сейчас. Сила рубля в последние дни еще раз говорит о том, что от иностранной валюты избавляются не только крупные профессиональные игроки, но и бизнес – в опасении, что новые западные санкции могут остановить торги долларом в России. В этом случае с большой вероятностью безналичные доллары не будут конвертированы в рубли, а останутся «замороженным» активом, как это произошло с частью иностранных ценных бумаг.