Алтайский экологический форум «Нить природы» пройдёт при поддержке «Русской Медиагруппы»

В этом году форум пройдет при поддержке «Русской Медиагруппы». Холдинг уделяет много внимания экологическим инициативам, поддерживает многочисленные мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды. Таким образом холдинг привлекает к делу защиты природы лидеров мнений – звёзд шоу-бизнеса и формирует правильные экологичные привычки у своей многомиллионной аудитории.

В качестве площадок проведения деловой и культурной программ форума были определены агропарк «Амза» и всесезонный курорт «Манжерок».

«Республика Алтай заслуженно считается не только одним из главных центров внутреннего туризма, но и экологической столицей России. – подчеркнул глава Республики Алтай Олег Хорохордин. – Сегодня мы отдаем приоритет именно экологическому туризму, воспитанию в наших гостях бережного и максимально уважительного отношения к Горному Алтаю. Уверен, что Алтайский экологический форум может стать центром обсуждения главных экологических инициатив не только для Республики Алтай и Сибири, но и для всей страны».

«Русская Медиагруппа» рада поддержать Алтайский экологический форум «Нить природы», – подчеркнул управляющий директор холдинга Дмитрий Медников. – Наши медийные возможности позволят донести до самой широкой аудитории идеи и решения, озвученные на площадке форума, и рассказать, как много делается в нашей стране для сохранения окружающей среды и насколько в этом деле важна вовлеченность каждого».

Архитектура деловой программы включает в себя пленарное заседание – «Экология мышления» и стратегические сессии: «Экологическая политика как ключевой элемент стратегии устойчивого развития региона», «Создание экосистемы на исторически значимый срок», «Кодекс туриста» и «Республика Алтай – территория Ноосферного развития».

В состав холдинга «Русская Медиагруппа» входит 5 радиостанций: «Русское Радио» (3 150 городов охвата), Хит FM (850 городов охвата), Радио MAXIMUM (350 городов охвата), DFM (1 030 городов охвата) и Радио Monte Carlo (189 городов охвата), а также телеканал RU. TV, представленный в пакетах всех крупнейших операторов внеэфирного ТВ на общую абонентскую мощность более 40 млн домохозяйств. Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет 33,6 миллиона слушателей ежемесячно. Телеканал RU.TV насчитывает 31,7 миллиона телезрителей по всей России и является одним из крупнейших музыкальных телеканалов в стране.*

*Исследования Mediascope, Radio Index - Россия 100+. Июль - Декабрь 2021 (+Zodiac), 12+; Mediascope, TV Index Plus, Россия 0+, 01.10.2021-31.12.2021, 4+