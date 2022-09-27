Американцы обеднели на 10 триллионов долларов

Как сообщила вчера CNBC со ссылкой на данные Федрезерва, вложения американцев в корпоративные акции и взаимные фонды по итогам второго квартала упали до $33 трлн с $42 трлн в начале года. Такое резкое снижение почти полностью объясняется падением фондового рынка США: за первое полугодие индекс S&P 500 потерял 20,6%.

Эти убытки знаменуют собой массовый и внезапный для многих акционеров разворот ситуации: за время пандемии произошло рекордное накопление богатства за счет резкого роста акций. С рыночного минимума 2020 года в $22 трлн до пика в конце 2021 года эти вложения домохозяйств почти удвоились.

После летнего «медвежьего ралли» снижение американских акций возобновилось, и сейчас S&P 500 находится ниже уровня конца квартала. Соответственно, согласно оценке опрошенных CNBC экспертов, потери выросли до $10 трлн. Вероятно, цифра окажется даже несколько выше, если учесть, что индекс широкого рынка во вторник находился на 4% ниже закрытия последних торгов июня.

Но как бы странно это ни звучало, такое уничтожение богатства американцев соответствует текущим интересам ФРС, которая сейчас борется с высочайшей (по меркам США) инфляцией. Рост акций смягчает финансовые условия в стране и побуждает людей больше тратить, а падение, напротив, их ужесточает.

И именно поэтому летом, когда котировки бурно росли, Федрезерв предпринял недюжинные усилия для борьбы с фондовыми быками. Едва ли не ежедневными «ястребиными» заявлениями и подъемом ставки ему удалось справиться с этим. Но теперь он уже не бросает дело на самотек – соответствующие заявления продолжаются. В понедельник с ними выступили сразу трое чиновников ФРС, а во вторник – один из главных «ястребов», президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард.

Другое дело, что очень неравномерное распределение богатства в США несколько сглаживает его влияние на экономику. Понятно, что на текущее ежедневное потребление миллиардеров колебания котировок оказывают меньшее влияние, чем на покупки среднего класса. Именно для последнего так называемый «эффект богатства» особенно выражен. Но основные потери в первом полугодии пришлись на самых обеспеченных американцев, владеющих огромной долей акций.

По данным Федеральной резервной системы, 10% самых богатых домохозяйств потеряли за этот период на фондовом рынке более $8 трлн, что означает снижение их состояния, вложенного в акции, на 22%. Верхний 1% потерял более $5 трлн. В то же время нижние 50% лишились лишь около $70 млрд.

Это даже привело к снижению уровня имущественного неравенства в США. На конец второго квартала 1% самых богатых американцев владел 31% богатства домохозяйств страны – по сравнению с 32,3% в начале года. Доля, приходящаяся на 10% самых богатых людей, упала с 69% до 68%.

Тем не менее, экономисты уверены, что и такое уничтожение богатства заметно отразится на экономике, нанося ущерб расходам и инвестициям. Главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди считает, что потери на фондовом рынке могут снизить рост реального ВВП почти на 0,2 процентных пункта в следующем году.

«Потеря фондового богатства, понесенная на сегодняшний день, если она сохранится, станет небольшим, но значимым препятствием для потребительских расходов и экономического роста в ближайшие месяцы», — заявил он CNBC. А ведь падение американского рынка пока далеко не завершено.

