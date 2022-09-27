«Биокад» подаст заявку в Минздрав на проведение испытаний препарата от гемофилии

Компания «Биокад» завершила ранний этап работы над генотерапевтическим препаратом от гемофилии — редкого наследственного заболевания.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Компания работает над созданием генотерапевтического препарата для лечения гемофилии. На данный момент доклинические испытания завершены», — сообщил руководитель отдела разработки продукта департамента разработки генотерапевтических препаратов компании Александр Прокофьев на ежегодном форуме OpenBio, который проходит в Новосибирской области с 27 по 30 сентября.

Компания собирается направить заявку в Минздрав РФ на проведение клинических испытаний.

Гемофилия — генетическое заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови. У детей с таким диагнозом из-за частых и длительных кровотечений как правило наблюдается анемия различной степени выраженности.

В настоящее время в России нет собственных генотерапевтических препаратов, отметил Прокофьев. Во всем мире таких лекарств совсем немного: это средство от дистрофии сетчатки и препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, недавно зарегистрированный и в РФ. До конца 2022 года в Европе должен быть зарегистрирован препарат для лечения гемофилии.

Александр Прокофьев также рассказал, что «Биокад» приступил к первой фазе испытаний собственного препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) на основе аденоассоциированного вирусного вектора. В июне компания направила в Минздрав документы для получения разрешения на клиническое исследование генотерапевтического средства, которое должно стать российским аналогом препарата «Золгенсма», внесенного в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире. Проведение клинических исследований средства может занять до трех лет.

Они пройдут в пяти исследовательских центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщается на сайте компании.

«Мы ожидаем лучший профиль безопасности за счет того, что этот препарат будет меньше затрагивать нецелевые ткани и органы. Для него целевой является нервная ткань, для которой необходимо обеспечить доставку копии “здорового” гена SMN-1. Мы ожидаем, что пациентам будет достаточно одной инъекции препарата», — Юлия Линькова, вице-президент по клинической разработке и исследованиям «Биокада».

