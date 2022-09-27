Британские рынки потеряли $500 млрд на новом премьере

Новая фискальная политика правительства Лиз Трасс спровоцировала столь серьезную распродажу активов, что фунт падал в понедельник до самого низкого уровня в истории. При этом рухнули цены и на номинированные в нем активы, так что общие потери британских рынков на этом, согласно Bloomberg, составили более $0,5 трлн.

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С 5 сентября, когда Лиз Трасс была утверждена лидером Консервативной партии, индекс FTSE 350, который включает в себя акции FTSE 100 и FTSE 250, потерял более $300 млрд капитализации. Во вторник утром британские индексы сделали слабую попытку подрасти, но к вечеру вновь оказались в «красной зоне».

Продолжалось и падение бондов. Согласно данным Bloomberg, гособлигации Великобритании уже потеряли более $173 млрд рыночной стоимости. Номинированные в фунтах стерлингов облигации инвестиционного уровня потеряли $29 млрд, а соответствующие «мусорные» облигации стали дешевле на $1,4 млрд.

Соответственно, взлетели и доходности (они меняются обратно пропорционально котировкам). «Что сделало правительство Великобритании, так это сказало: ‘К черту прогнозы инфляции, давайте просто подумаем о росте’, — комментирует это главный стратег Principal Global Investors Сима Шах. — Доходность по облигациям будет только расти и сводить на нет многие позитивные экономические сдвиги, вызванные снижением налогов».