Чистая прибыль «Газпрома» за шесть месяцев этого года превысила общий показатель 2020 и 2021-го

По словам заместителя председателя правления «Газпрома» Фамила Садыгова, ключевые финансовые показатели компании показывают уверенный рост.

«В первом полугодии мы работали в условиях высоких цен на европейском газовом рынке. Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за 6 месяцев 2022 года более чем в 3,5 раза превысила цену за аналогичный период 2021 года. Это заложило основу для рекордных финансовых показателей», — отметил топ-менеджер, слова которого приводит пресс-служба холдинга.

Сообщается, что EBITDA «Газпрома» за полгода превысила 3 трлн руб., что более чем в два раза больше значения аналогичного периода прошлого года — это новый исторический рекорд компании. Чистая прибыль составила 2,5 трлн руб., что в 2,6 раза превышает показатель за первое полугодие 2021-го, а также превосходит суммарную прибыль холдинга за два предыдущих года, подчеркнул Садыгов.

«Столь сильный финансовый результат позволил нам впервые рассмотреть возможность выплаты акционерам промежуточных дивидендов. Размер дивидендной базы за 6 месяцев 2022 года, после применения неденежных корректировок в рамках Дивидендной политики, составил 2,416 трлн руб., что эквивалентно 51,03 рубля на акцию», — рассказал он.

Объем общего долга снизился почти на 1,4 трлн руб., до 3,45 трлн руб. Объем чистого долга, скорректированного на депозиты, составил 1,25 трлн руб., снизившись более чем в два раза и упав до минимального уровня за последние семь лет. Денежные средства и их эквиваленты, а также банковские депозиты на балансе компании составили 2,22 трлн руб.