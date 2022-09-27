Дания сообщила об утечках газа в районе «Северного потока – 1»

Утечки газа зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Об этом сообщило Морское управление Дании, пишет «Интерфакс». Уточняется, что локации, на которых выявлены утечки, расположены на пути газопровода «Северный поток — 1». Вокруг зон утечек запрещено судоходство.

Накануне, 26 сентября, оператор магистрали Nord Stream AG сообщил, что на «Северном потоке — 1» произошло падение давления на обеих нитках газопровода; компания выясняет причины. Перед этим, в ночь на понедельник, сообщалось об утечке на одной из линий «Северного потока — 2» юго-восточнее Борнхольма.

Газопровод «Северный поток — 1» в данный момент не работает в связи с неполадками оборудования, которые не дают устранить санкции. В «Газпроме» заявляли, что у компании Siemens сейчас по факту нет возможности регулярно ремонтировать агрегаты для магистрали.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено в конце прошлого года. Он проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья ФРГ. Обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе, однако в связи с тем что немецкие власти остановили процесс ее сертификации, а США внесли Nord Stream 2 AG в санкционный список, проект заморожен.