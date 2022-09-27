Диверсия на «Северном потоке»: ищи, кому выгодно

Чрезвычайное происшествие на трех нитках морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» угрожает энергетической безопасности целого континента. Так сегодня охарактеризовали ситуацию в Кремле, подчеркнув обеспокоенность поступающими на эту тему новостями.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ситуация «беспрецедентная» и «требует срочного разбирательства», допустив возможность воздействия на газопровод диверсантов.

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Три нити оборваны

Первые сообщения о зафиксированном диспетчерами снижении давления сперва на «Северном потоке — 2», а потом и на двух нитках «Северного потока —1» стали поступать вечером накануне. Первой тревогу забила компания Nord Stream 2 AG, заявив, что территориально авария имеет место в водах Дании. Однако масштаб ЧП стал понятен не сразу.

Датские власти, оперативно оповещенные о происходящем, вскоре заявили об опасной для судоходства утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Затем последовало уточнение от Морского управление Швеции, где заявили, что на газопроводе есть сразу две утечки неподалеку друг от друга: как в датской экономической зоне, так и в шведской. Судам было официально рекомендовано не приближаться к указанному району ближе, чем на 5 морских миль.

В дальнейшем компания Nord Stream AG признала, что разрушения произошли единовременно трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток» и имеют беспрецедентный характер. Оценивать потенциальные сроки восстановления работоспособности системы в компании пока отказались. Также там не комментируют и возможный экологический ущерб.

Фрегат «Абсалон» и экологический корабль «Гуннар Торсон» выдвинулись к месту аварии для проведения мониторинга воды, а Силы обороны Дании ведут воздушную поддержку операции этой при помощи вертолетов. Минувшей ночью в районе аварии находился датский сторожевой корабль, сообщает сайт вооруженных сил этой страны.

На появившихся в интернете кадрах, сделанных, вероятно, с борта датской винтокрылой машины, место выглядит как огромный бурлящий котел. В море образовался круг белого цвета, с высоты похожий на водоворот. В районе утечек газа с «Северных потоков» были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщил Шведский национальный сейсмоцентр.

Стоит отметить, что трубопровод «Северный поток –1» хоть и не эксплуатировался в последнее время из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, но по технологическим причинам был заполнен «голубым топливом». А в трубе «Северного потока – 2» находился технический газ, закачанный туда еще после завершения строительства. «Эксперт» обратился с запросом о развитии ситуации в «Газпром» и к компаниям-операторам газопроводов, однако на момент публикации материала ответ от компании получено не было.

Диверсия как основная версия

О причинах аварии официальных заявлений пока также нет, однако в западных СМИ почти сразу появились предположения о возможной диверсии. Немецкое издание Tagesspiegel, привело анонимное заявления источника в федеральных органах безопасности Германии, уже начавших расследование, который утверждает, что в данной ситуации представить себе сценарий, при котором ЧП не было бы вызвано целенаправленной диверсией, просто невозможно. При этом для нанесения находящимся на глубине 10 — 25 метров ущерба трубам, очевидно, требовалось участие боевых пловцов (водолазов), подводных дронов или субмарины. Аналогичной версии со ссылкой на источники в правительстве ФРГ придерживается и влиятельный Der Spiegel.

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Версии того, кто мог пойти на такой дерзкий шаг, выдвигается сразу несколько. Первая — украинский след. Ведь президента Украины Владимир Зеленский после начала спецоперации буквально требовал от Евросоюза, чтобы там определили конкретные сроки для отказа от газа и нефти из РФ.

В этом контексте стоит отметить, что на прошлой неделе Федеральная служба безопасности России сообщала о предотвращении проведения украинскими спецслужбами теракта на объекте нефтегазового комплекса, задействованного при поставках энергоносителей в Турцию и Европу. Скорее всего, это был проходящий по дну Черного моря магистральный газопровод «Турецкий поток», хотя напрямую в заявлении ФСБ он и не назывался.

Что касается вчерашней аварии, то западными журналистами не исключается причастность к ней неких польских сил, поскольку политики этой страны неоднократно высказывались против любых «северных потоков», президент Польши Анджей Дуда публично заявлял о необходимости демонтажа пострадавшей газотранспортной артерии, а еще в марте прошлого года суда под польским флагом совершали опасные маневры в охранной зоне, установленной при прокладке «СП-2».

При этом радикальную позицию Украины и Польши в данном вопросе всегда поддерживали США. Президент Джо Байден прямо заявил в начале февраля, что в случае обострения кризиса МГП «Северный поток — 2» не будет работать. И если проанализировать технические возможности для организации «глубоководной диверсии», то у Соединённых Штатов таковых, конечно, гораздо больше, чем у их украинских и польских «младших партнеров».

Предпосылок к восстановлению газопровода сейчас нет

В свете текущих событий эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович пессимистично смотрит на дальнейшие перспективы обоих «Северных потоков».

«Перспективы могут быть только в случае политического компромисса. Что касается ремонта, то по разным оценкам, он может занять от несколько месяцев до нескольких лет, хотя скорее первое все-таки. Глубина там не очень большая, так что в случае достижения соглашения, можно, конечно, предположить, что трубу починят. Но пока я не вижу никаких даже признаков желания найти общий язык», — отметил Станислав Митрохович в комментарии «Эксперту»

«С точки зрения влияния на текущие европейские поставки — ничего не изменится. По обоим “потокам” газ не шел. Случившееся — это, скорее, вызов на будущее. Возобновится ли работа через несколько лет? Например, проамериканские группы в Европе, выступающие против газовых отношений РФ и ЕС, хотят, чтобы физически поставки было восстановить проблематично», — отметил эксперт.

Остается добавить, что уничтожение газотранспортной инфраструктуры, связывающей Россию и Европейский Союз, и, как следствие, исключение возможности поставок российского топлива в Европу, сопряженное с возникновением неопределенности на газовом рынке Старого Света, полностью лежит в русле геополитических и экономических интересов Вашингтона. Там как никогда заинтересованы в гарантиях того, чтобы из-за нехватки топлива холодной зимой европейцы (прежде всего — Германия) не попытались наладить отношения с Россией. Так что при расследовании ЧП, о котором упомянул пресс-секретарь главы российского государства, пожалуй, стоит вспомнить краеугольный тезис римского права: ищи, кому выгодно.