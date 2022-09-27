ФТС и Финансовый университет займутся подготовкой кадров

Федеральная таможенная служба России и Финансовый университет при Правительстве РФ заключили сегодня соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров. Соответствующий документ подписали руководитель Службы Владимир Булавин и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

ФТС является стратегическим партнером Финуниверситета по стартовавшей в этом году образовательной программе «Внешняя торговля, таможенное и валютное регулирование», направленной на подготовку специалистов в области таможенного дела, сообщили «Эксперту» в пресс-службе ведомства.

«Соглашение о сотрудничестве позволит нам объединить теоретический потенциал университета и практический опыт службы для подготовки будущих специалистов таможенного дела, владеющих навыками работы с современными таможенными технологиями и обладающих глубокими знаниями законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности», — отметил Владимир Булавин, комментируя подписание документа.

Стоит отметить, что в рамках заключенного между структурами соглашения студенты университета смогут проходить стажировку в таможенных органах и получить практические знания об избранной профессии. В свою очередь должностные лица таможенных органов получат возможность проходить обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, принимать участие в конференциях, семинарах и других образовательных мероприятиях вуза.

Кроме того, в перспективе также возможен обмен опытом между Финуниверситетом и Российской таможенной академией.