Германия намерена ввести ограничения цен на энергию и газ

Правительство Олафа Шольца планирует ввести «потолок» цен на электроэнергию и газ, чтобы помочь домохозяйствам и бизнесу, страдающим от высоких цен, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица в Берлине. Источники сообщили WSJ, что Берлин может ввести ограничения на цены уже в ближайшие недели в том случае, если этого не удастся сделать в масштабах всего Евросоюза. Введение «потолка» цен обсуждается в ЕС, но достичь согласия по нему так же, как по многим другим важным вопросам, пока не удается.
Ряд европейских стран уже ограничили цены на энергию. Великобритания, например, уже объявила о введении ограничений по ценам на электроэнергию для потребителей. Лондон только что объявил, что в течение двух следующих лет поставщики энергии не имеют права брать с домохозяйства больше 2,5 тыс. фунтов стерлингов в год.
Такое же ограничение на цену на электроэнергию ввели и в Франции. В Германии, однако, ограничение скорее всего будет представлять из себя налог на производителей электроэнергии, которые будут повышать свои отпускные цены выше определенного уровня. Вопрос, в каком виде будет введен «потолок» цен, пока еще не решен и обсуждается в Берлине. Если он будет принят в виде налога, как считает большинство экономистов, то собранные деньги будут передаваться энергетическим компаниям, которые и поставляют ее конечным потребителям: населению, промышленным предприятиям и бизнесу. Эта схема, считают в Министерстве экономики ФРГ, в ведении которого находится и энергетика, позволит сохранять цены на электроэнергию на более-менее приемлемом уровне.
Многие немецкие компании в энергоемких отраслях (химия, производство удобрений, металлургия и т.д.) уже сполна ощутили последствия энергетического кризиса, выражающиеся сейчас в стремительном росте цен на газ и электроэнергию. Одни сокращают производство или останавливают целые производственные линии, другие собираются это сделать в ближайшем будущем, третьи планируют перебираться туда, где цены ниже и где энергичнее поддержка властей, например, в США.
Атмосфера в Германии сейчас царит невеселая, потому что экономисты, с которыми соглашаются и власти, говорят, что зимой будет еще труднее. Буквально с каждым днем множатся признаки того, что первая экономика Европы сползает в рецессию. Сейчас специалисты спорят не о том, придет она или нет, а когда придет и насколько окажется сильной. На прошлой неделе главный немецкий банк Bundesbank опубликовал сентябрьский отчет, в котором предупреждает, что рецессия будет сильнее, чем считалось ранее.
На прошлой неделе правительство Германии, немецкий энергетический гигант Uniper и финская энергетическая компания Fortum подписали соглашение, по которому Берлин национализирует крупнейшего импортера газа не только в ФРГ, но и во всей Европе. В Берлине считают, что если этого не сделать и дать Uniper обанкротиться, то остальных поставщиков газа и электроэнергии, а вместе с ними и всю энергетическую систему Германии, будет ждать крах.