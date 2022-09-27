Германия намерена ввести ограничения цен на энергию и газ

Правительство Олафа Шольца планирует ввести «потолок» цен на электроэнергию и газ, чтобы помочь домохозяйствам и бизнесу, страдающим от высоких цен, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица в Берлине. Источники сообщили WSJ, что Берлин может ввести ограничения на цены уже в ближайшие недели в том случае, если этого не удастся сделать в масштабах всего Евросоюза. Введение «потолка» цен обсуждается в ЕС, но достичь согласия по нему так же, как по многим другим важным вопросам, пока не удается.

Ряд европейских стран уже ограничили цены на энергию. Великобритания, например, уже объявила о введении ограничений по ценам на электроэнергию для потребителей. Лондон только что объявил, что в течение двух следующих лет поставщики энергии не имеют права брать с домохозяйства больше 2,5 тыс. фунтов стерлингов в год.