Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий после объявления результатов референдума о вхождении региона в состав РФ обратится к президенту РФ Владимиру Путину.

«После объявления результатов, естественно, я обращаюсь к правительству РФ, к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, – цитирует чиновника РИА Новости. – И мы ждём решения России».

По его словам, переходный период по интеграции региона в состав РФ после референдума может занять до 5 лет.

Балицкий пояснил, что в переходный период войдут этап адаптации кадастровой земельной системы и налогового законодательства.

«Мы по многим позициям готовы, но есть целый ряд вопросов, по которым нужно будет пройти. А через год в области проведем выборы, тогда у нас уже будет выборная власть в полном объёме. На мой взгляд, всё необходимое будет закончено в течение года, но может быть 2-3 лет, может будет поэтапное вхождение», – резюмировал Балицкий.

Как ранее писал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин заявил, что спасение людей на территориях, где проводятся референдумы, является центром внимания России, этот вопрос стоит во главе угла.

Напомним, 19 сентября с инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав РФ выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. Позже аналогичные требования были выдвинуты в Херсонской и Запорожской областях.

Во всех этих регионах уверены, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют киевскому режиму оружие для убийства мирного населения.