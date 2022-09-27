Индекс Dow Jones упал на медвежий рынок

Сентябрь пока оправдывает заработанную десятилетиями репутацию самого неудачного месяца для американских акций: Dow Jones Industrial Average потерял уже 7,1%. Если за оставшиеся четыре дня ситуация не улучшится, то он покажет самый слабый месячный результат в этом году. Ближайший конкурент сентября – июнь, в котором снижение составило 6,7%.

Вчера был пятый подряд день падения фондовых индексов США. Dow Jones Industrial Average упал по его итогам на 1,11%. Потери старейшего фондового индекса от рекордного закрытия 4 января превысили 20%. Тем самым он формально подтвердил, что девятый месяц находится на медвежьем рынке (тот определяется задним числом и считается от пика).

Статья по теме: Dow остановился в шаге от пропасти

Это, впрочем, именно формальность: Nasdaq и S&P 500 давно находятся глубоко на медвежьей территории. Но последний вчера смог отличиться. Упав на 1,03%, он завершил день ниже минимального закрытия июня, вернувшись на уровень декабря 2020 года. Наименьшее снижение за день (0,6%) показал Nasdaq Composite, однако за время медвежьего рынка он потерял больше всех – около трети капитализации.

Статья по теме: Индекс Dow Jones пробил дно

Акции штурмовали минимумы года на фоне подъема доходности казначейских облигаций. По 10-летним она выросла на 21 базисный пункт до 3,898% – самого высокого уровня с апреля 2010 года. Это помогло американской валюте взлететь до очередного рекордного максимума – индекс доллара достигал 114,45.

Причины такой динамики в основе не меняются довольно давно. Рынок в последнее время ждет, что ФРС, а равно и другие ведущие центробанки, будут в борьбе с инфляцией продолжать подъем ставок даже при явном экономическом спаде.

В понедельник Bloomberg сообщил, что модель, оценивающая вероятность глобальной рецессии, разработанная Ned Davis Research, выдала цифры, превысившие 98%. Они, по словам представителей этой компании Алехандры Гриндал и Патрика Эйреса, были столь же высоки лишь во время предыдущих острых спадов, например, в 2020 и 2008-09 годах. «Это указывает на то, что риск серьезной глобальной рецессии в 2023 году возрастает, что создаст еще больший риск падения мировых акций», — утверждают они.

Неудивительно, что вчера цены на нефть рухнули до уровней января. Аналогичным образом вели себя и другие сырьевые товары, спрос на которые в случае экономического спада снизится. Индекс Bloomberg Commodity Spot упал на 1,6% до самой низкой отметки с 24 января.

Чиновники ФРС, действия которых и привели к такой ситуации на рынке, продолжали вчера «ястребиную» риторику. Их все устраивает: падение ценных бумаг ужесточает финансовые условия, а практика показала регулятору, что если рынки не запугивать, то те легко организуют «медвежьи ралли».

В понедельник президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что необходимы дополнительные ужесточения политики, чтобы обуздать устойчиво высокую инфляцию, и предупредила, что это потребует сокращения рабочих мест. Ее коллега из Кливленда Лоретта Местер повторила это, а президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик говорил, что у центрального банка найдутся, если что, дополнительные способы контроля над инфляцией.

Так что расслабиться рынкам не давали. «Вопрос сейчас не в том, входим ли мы в рецессию, — пояснял вчера Reuters старший портфельный менеджер инструментам с фиксированным доходом Allianz Global Investors Майк Риддел. – Он в том, насколько глубокой она будет, а также можем ли мы столкнуться с какой-либо формой финансового кризиса и серьезным глобальным шоком ликвидности».

И события, происходящие на другом берегу океана, только обостряли эти опасения. В пятницу и понедельник британский фунт стремительно девальвировался, упав до самого низкого уровня в истории – $1,0327. Это обеспокоило инвесторов по обе стороны Атлантики, тем более что параллельно взлетели доходности британских, а затем европейских и американских гособлигаций. Негативно отреагировали на это и акции.

Планы по снижению налогов и увеличению расходов вызывали критику и в Великобритании, и за ее пределами, но такой мощной реакции рынка мало кто мог ждать, тем более в США. «Обычно американские инвесторы не слишком заботились о чем-то подобном, особенно в последнее время, — говорил вчера CNBC главный инвестиционный директор AlphaTrAI Макс Гохман. – И это говорит мне о том, что теперь страх охватывает инвесторов гораздо сильнее, чем раньше. Это, в свою очередь, ведет к моменту капитуляции, когда мы действительно окажемся на дне».

