Китай впервые за треть века отстает по темпам роста экономики от остальной Восточной Азии

Всемирный банк (WB) – на данный момент последняя крупная международная финансовая организация, которая скорректировала прогноз по росту китайской экономики в сторону понижения. Причем, понизила его до такой степени, что темпы роста второй экономики планеты впервые с 1990 года отстают от темпов роста экономики остальной Восточной Азии, за исключением КНР.

Экономисты WB считают, что рост ВВП Китая в этом году составит 2,8%. Для сравнения: апрельский прогноз WB был значительно выше – между 4 и 5%. И уж совсем резкое замедление темпов развития экономики по сравнению с прошлым годом, когда китайская экономика энергично восстанавливалась после пандемии, прибавив за год 8,1%.

Статья по теме: Китайская экономика показывает признаки оживления

С другой стороны, Всемирный банк улучшил прогноз для экономики остальной Восточной Азии и Тихоокеанского региона на этот год до 5,3%. Здесь противоположная картина: в прошлом году рост экономики региона без КНР, составил 2,6%.

Статья по теме: Поднебесные перспективы: российско-китайский товарооборот растет стремительно

«Китай, который возглавлял восстановление после пандемии и в целом стряхнул последствия Дельты (штамма коронавируса), сейчас платит экономическую цену за приверженность к стратегии нулевой терпимости к коронавирусу»,- объяснила главную причину резкого замедления развития экономики Поднебесной изданию Financial Times главный экономист WB по Восточной Азии Адатия Матту.

Сам Пекин поставил для себя задачу достигнуть в этом году темпы развития экономики в 5,5%, самые, кстати, низкие за три десятилетия. Однако ситуация за последние полгода резко ухудшилась. Политика Си Цзиньпина по бескомпромиссной борьбе с коронавирусом при помощи локдаунов и массового тестирования населения не только резко ограничивает передвижения китайцев, но и очень сильно ослабляет потребительскую активность населения. Причем, происходило это на фоне беспрецедентного в истории Китая кризиса в строительной отрасли, на которую приходится ок. 30% экономической активности в стране. Не удивительно, что в такой обстановке практически все крупные финансовые организации и учреждения, не сговариваясь, снижают прогнозы по развитию экономики КНР на 2022 год.

Рост пессимизма в отношении второй экономики планеты налицо. Причем, объясняется он ожиданиями того, что Си не намерен отказываться от стратегии нулевой терпимости в борьбе со вспышками коронавируса и в следующем году. Большинство экономистов и аналитиков считают, что Пекин в ответ на замедление роста экономики усилит стимулирующие меры для того, чтобы подстегнуть потребление и наконец-то взять под контроль кризис в строительной отрасли. Однако, хотя Китай, по мнению той же Матту, обладает громадными ресурсами для обеспечения стимулирования для экономики, похоже, в руководстве Поднебесной пришли к выводу, что эффективность финансового стимулирования снизится из-за коронавирусных ограничений.

Экономистов WB беспокоит, что кризис в строительстве превратился в структурную проблему. В банке считают, что китайские власти должны обеспечить ликвидность строительных компаний и дать финансовые гарантии окончания строительства жилых домов.

Что же касается долгосрочной перспективы, то Пекину, полагают в WB, необходима реформа финансовой системы, которая даст властям на местах источники дохода, кроме торговли землей.

Остальная часть Восточной Азии и особенно Юго-Восточная Азия представляют контраст по сравнению с Китаем за счет ускорения экономического роста и ослабления инфляции в 2022 году. Хорошей поддержкой экономике региона, во многом зависящей от экспорта, стали высокие цены на сырье, которые взлетели из-за энергетического кризиса. Например, экспорт Индонезии, крупного экспортера угля, в августе установил рекорд и составил 27,9 млрд долларов.

Центробанки Индонезии, Вьетнама, Филиппин и других стран региона начали поднимать учетную ставку. Но и это средство борьбы с инфляцией оказывает на экономику региона не такое сильное давление, по мнению Матту, как на остальные регионы.

Однако некоторые меры поддержки, например, продовольственные и топливные субсидии, предупреждает Всемирный банк, в конце года начнут тормозить развитие экономики региона. Признаки будущего замедления уже видны невооруженным глазом. У Монголии и Лаоса, к примеру, высокий госдолг, причем, солидная часть его номинирована в иностранных валютах, что повышает их уязвимость перед глобальной инфляцией.