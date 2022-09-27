Мобилизованным россиянам предоставят кредитные каникулы

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в законодательство, в соответствии с которыми призванные в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы. Это же право распространяется и на лиц, находящихся у них на иждивении. Законопроект также предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели или получения первой группы инвалидности в ходе спецоперации, передает пресс-служба Госдумы.

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Законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода. Выплаты могут быть приостановлены на срок, определенный самим гражданином, при этом он не должен превышать срок его военной службы. Предоставляется также возможность уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Это же право распространяется на заемщиков, находящихся на иждивении у мобилизованных и контрактников: членов семьи, в том числе признанных инвалидами I или II группы, и лиц, находящихся под попечительством военнослужащего. Сделать это возможно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась, подчеркнули в Госдуме.

Полное или частичное прекращение обязательств предусмотрено как по кредитным договорам военнослужащего, так и по кредитным договорам лиц, находящихся на его иждивении, в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии), а также при получении первой группы инвалидности в ходе СВО.

Выступая на пленарном заседании, председатель комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что в этом случае списание кредитов будет происходить не за счет государства, а за счет кредитных организаций. Эту информацию подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«Планируем в окончательном чтении рассмотреть законопроект завтра и выйти на его принятие», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.