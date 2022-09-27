Кыргызско-турецкий производитель муки и макарон построит под Москвой завод за $5 млн

На территории подмосковного Электрогорска в скором времени заработает завод кыргызско-турецкой группы компаний «Акун», специализирующейся на выпуске муки и макаронных изделий.

Там же планируется построить и склады хранения, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. «Кыргызско-турецкая группа компаний "Акун", специализирующаяся на выпуске муки, манной крупы, макаронных изделий и лапши, планирует построить новый завод и склады хранения на территории подмосковного Электрогорска. Объем инвестиций в проект составит не менее $5 млн. Будет создано 80 новых рабочих мест», — цитирует агентство заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.

Сообщается, что строительство нового объекта будет развернуто на территории площадью 20 тыс. кв. м.

Предполагается, что комбинат введут в эксплуатацию в IV квартале 2023 года, каждая его производственная линия рассчитана на выпуск 1 тыс. т макарон в месяц.

Первое предприятие, успешная деятельность которого стала началом истории создания ГК «Акун», было основано в 1997 году, указывается на сайте компании. В настоящий момент помимо муки и макаронных изделий компания выпускает растительные масла, гречку, дрожжи и питьевую воду. Продукция группы поступает более чем в 500 магазинов России и стран ближнего зарубежья. В группу входит, в частности, созданный в 1929 году «Бишкекский мелькомбинат», основанный в 2018 году торговый дом «Доолот Трейдинг», отель «Акун Иссык-Куль», а также ОАО «Капитал Банк», который вошел в группу «Акун» в 2012 году. Активную внешнеэкономическую деятельность компания ведет с 2016 года. Генеральный директор ГК «Акун» — Нуржан Тентимишова.