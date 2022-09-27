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Майнеры биткоина добыли 200 млн тонн углекислого газа

27 сентября 2022, 19:59

По данным CCAF, с момента появления биткоина по 21 сентября 2022 года его майнеры произвели 199,65 млн тонн эквивалента углекислого газа.

Pixabay

Согласно опубликованным во вторник данным CCAF (Cambridge Centre for Alternative Finance, Кембриджский центр альтернативных финансов, в настоящее время годовая выработка углекислого газа майнерами биткоина находится на уровне 48,35 млн тонн. Это составляет 0,1% от мировых выбросов CO2 и сопоставимо с небольшой страной.

Так, Непал производит 48,37 млн тонн, а ЦАР — 46,58 млн тонн. Однако производители нецифровых драгметаллов пока обходят майнеров биткоина — золотодобывающая отрасль за год вырабатывает 100,4 млн тонн.

Британские ученые также подсчитали, что с момента появления биткоина по 21 сентября 2022 года его майнеры произвели 199,65 млн тонн эквивалента углекислого газа. Учитывая темпы добычи, к настоящему времени ими пройдена юбилейная отметка 200 млн тонн парниковых газов.
 