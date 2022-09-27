Майнеры биткоина добыли 200 млн тонн углекислого газа

Согласно опубликованным во вторник данным CCAF (Cambridge Centre for Alternative Finance, Кембриджский центр альтернативных финансов, в настоящее время годовая выработка углекислого газа майнерами биткоина находится на уровне 48,35 млн тонн. Это составляет 0,1% от мировых выбросов CO2 и сопоставимо с небольшой страной.

Так, Непал производит 48,37 млн тонн, а ЦАР — 46,58 млн тонн. Однако производители нецифровых драгметаллов пока обходят майнеров биткоина — золотодобывающая отрасль за год вырабатывает 100,4 млн тонн.

Британские ученые также подсчитали, что с момента появления биткоина по 21 сентября 2022 года его майнеры произвели 199,65 млн тонн эквивалента углекислого газа. Учитывая темпы добычи, к настоящему времени ими пройдена юбилейная отметка 200 млн тонн парниковых газов.

