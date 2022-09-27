Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие в случае необходимости

Москва имеет право применить ядерное оружие в случае, если это будет необходимо.

Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что такой сценарий возможен, если угроза России превысит «установленный предел опасности».

«Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства», — напомнил Медведев.

Он подчеркнул, что Россия сделает все для того, чтобы не допустить появления ядерного оружия у недружественных ей соседей. «Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — отметил чиновник.

По мнению Медведева, НАТО не будет вмешиваться в случае использования Россией «самого грозного оружия» в ответ на соответствующие действия киевского режима. «Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием», — резюмировал зампред Совбеза.

Накануне, 26 сентября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном сохраняется «по разным линиям». По его словам, Россия продолжает указывать США на недопустимость дальнейшего приближения к «опасной черте».