Минфин отказался от запланированных аукционов ОФЗ

Минфин РФ отказался от проведения аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), запланированных на 28 сентября. Как сообщается на сайте министерства, это решение было принято для стабилизации рыночной ситуации.

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«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 28 сентября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении Минфина.

Ведомство 12 сентября сообщило о планах разместить ОФЗ в третьем квартале на 40 млрд рублей. Аукционы планировалось провести 14, 21 и 28 сентября. На торгах 14 сентября Минфин разместил ОФЗ-ПД с датой погашения 23 июля 2031 года номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Спрос на первые после семимесячной паузы облигации превысил предложение в два с половиной раза. Однако следующие аукционы 21 сентября были признаны несостоявшимися. Минфин объяснил это отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

