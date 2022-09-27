Минфин предложил повысить цены на крепкие спиртные напитки

Минфин РФ предложил поднять минимальные цены на алкоголь крепостью более 28% с 1 января 2023 года. Проект министерского приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

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Согласно документу, минимальная розничная цена поллитровой бутылки водки вырастет на 7,7%, до 281 рублей (сейчас 261 рубль), бренди — на 7,8%, до 375 рублей (сейчас 348 рублей), коньяка — на 7,7%, до 517 рублей (с 480 рублей).

Со следующего года минимальную отпускную цену у производителей на водку объемом 0,5 литра предлагается установить на уровне 229 рублей (сейчас 214 рублей), а оптовую — в 238 рублей (сейчас 222 рубля). Отпускная стоимость коньяка может вырасти с 371 рубля до 397 рублей, оптовая — с 391 рубля до 419 рублей. Бренди поднимется в цене до 289 рублей (с 270) и до 304 рублей(с 284) соответственно.

По данным Росалкогольрегулирования за январь-август в стране было продано 72,35 млн декалитров (дал), спиртных напитков крепостью более 9 градусов, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Водки было реализовано 49,4 млн дал (+7,1%), коньяка — 7,76 млн дал (+3,9%), винодельческих напитков — 57,9 млн дал (-6,6%).

