Российские военные уничтожили на Украине станцию управления беспилотными комплексами «Байрактар»

Министерство обороны РФ опубликовало данные о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Согласно сообщению министерства, в городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено около сотни украинских боевиков, а также свыше 50 иностранных наемников. Высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаев поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожено до 50 служащих ВСУ и пять единиц военной техники. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки разбиты шесть пунктов управления ВСУ в районах Щурово, Соледара, Бахмутского, Верхнекаменского и Артемовска (ДНР) и у села Сухой Ставок Херсонской области.

В Днепропетровской области разрушена станция управления комплекса БПЛА «Байрактар», рассказали в ведомстве. «В районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов "Байрактар"», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Сообщается также, что в Херсонской области сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины.

«Кроме того, в воздухе уничтожены: тактическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в районе города Херсон, населенных пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области», — указывается в сводке оборонного ведомства.

С начала спецоперации российские военные уничтожили в общей сложности 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5118 танков и других боевых бронированных машин, 847 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5909 единиц специальной военной автомобильной техники.