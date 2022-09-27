Минцифры опубликовало список специальностей в IT и связи, предполагающих отсрочку от мобилизации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обнародовало перечень из 195 специальностей в сфере IT и связи, которые подразумевают отсрочку от мобилизации для соответствующих работников.

В перечень вошли актуальные специальности, утвержденные приказами Минобрнауки в 2013 году, а также те, «по которым обучались раньше». Среди них, в частности, IT-специальности в математике, ядерной физике, астрономии, химии, биологии, информационной безопасности, а также в лазерных технологиях, судебной экспертизе, самолето- и вертолетостроении, оптотехнике и кораблестроении. Также отсрочку от мобилизации дадут IT-специалистам в областях управления персоналом, связей с общественностью, геологии, металлургии, дизайна, архитектуры, звукорежиссуры и журналистики.

Отмечается, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний «и в целом комплексно отражает структуру их занятости».

«Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей», — указывается в пояснении ведомства.

С 27 сентября на госуслугах будет запущен сервис для сбора данных о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали также в министерстве. Заявления нужно будет формировать самим сотрудникам, к ним необходимо прилагать форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации.

На минувшей неделе сообщалось, что к частичной мобилизации не будут привлечены отдельные категории граждан, работающих в сфере IT, связи и СМИ, а также в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.