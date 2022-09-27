Мобилизованным россиянам рассказали, что им запрещено брать на службу

Мобилизованным россиянам сообщили, что им запрещено брать с собой на службу.

Как говорится в рубрике «Ответы-вопросы», размещённой на правительством портале «Объясняем.рф», речь идёт о личном охотничьем и травматическом оружие».

«Нельзя. Все мобилизованные военнослужащие будут обеспечены штатным стрелковым оружием. Также запрещено брать на службу личное холодное оружие», – ответили на портале на вопрос, можно ли брать с собой на службу наградное, охотничье или травматическое оружие.

Как ранее писал «Эксперт», на портале «Объясняем.рф» опубликованы ответы на самые распространенные вопросы о частичной мобилизации. Там, в частности, поясняется, кто имеет право вручать повестку, где будут жить мобилизованные и можно ли брать с собой лекарства и телефон.

