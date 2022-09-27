Не время для золота

Цены на золото выросли до 1630 долларов за унцию во вторник утром, немного восстановившись после вчерашнего минимума за 2,5 года на фоне роста курса доллара. Но в целом желтый металл пока торгуется близко к самым низким уровням на ожиданиях, что Федеральная резервная система США продолжит ужесточать монетарную политику, чтобы подавить растущую инфляцию.

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Котировки декабрьских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов в понедельник снизились на 0,5% — до 1647 долл. за унцию. «Растущая доходность гособлигаций и стремительное увеличение долларового индекса являются основными медвежьими факторами, которые подталкивают рынки драгоценных металлов к снижению», — заявил Bloobmerg старший аналитик Kitco Джим Вайкофф.

В понедельник ряд чиновников ФРС заявили о своей приверженности борьбе с инфляцией, даже несмотря на риски замедления темпов экономического роста и волатильности рынка. Инвесторы учли и отчет ОЭСР, в котором организация понизила прогноз по темпам роста мировой экономики до 2,2% в 2023 году с более раннего прогноза на уровне 2,8%, ссылаясь на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой и затянувшийся российско-украинский конфликт.

Однако, несмотря на то что золото рассматривается как средство защиты от инфляции и экономической неопределенности, более высокие процентные ставки повышают стоимость владения не приносящими доход слитками. Да и инвесторы все чаще сейчас в качестве актива-убежища выбирают доллар.

«В центре внимания по-прежнему сила доллара, и это может продолжать оказывать давление на драгоценный металл», — заявил Bloomberg Гнанасекар Тиагараджан, директор службы управления рисками Commtrendz. Настроения на рынке остаются крайне негативными, поскольку дальнейшее повышение ставок для сдерживания инфляции подорвет статус золота как убежища, сказал он, добавив, что ожидает в ближайшие недели цену на золото в районе 1550 долларов за унцию.

На этой неделе рынок может столкнуться с новой волатильностью из-за публикации данных по инфляции в США и публичных выступлений представителей Федеральной резервной системы, включая вице-председателя Лаэля Брейнарда и президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

Всё проходит — и слабость золота тоже

Среднесрочный падающий тренд на рынке золота сохраняется, указывает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. С конца августа золото опустилось от 1750 до 1647 долл./унц., устремившись к сильным уровням поддержки 1600-1550 долл. под влиянием укрепления курса доллара на фоне сжатия баланса ФРС США.

Программа QT2 (количественного ужесточения монетарной политики ФРС) в середине июля составляла 47,5 млрд долл. в месяц, но достигла 95 млрд долл. в сентябре. Темпы значительно превышают те, что были в 2018-2019 годах, констатирует аналитик. Это нанесло удар по рынку золота через чрезмерное укрепление курса доллара и стремительные спекулятивные продажи фьючерсов на CME, и в результате ускорило выход инвесторов из золотых ETF.

Данные Всемирного золотого совета показывают, что сокращение запасов в ETF, инвестирующих в золото, на 38-й неделе, закончившейся 22 сентября, составило 27,9 тонн. Всего за третий квартал 2022 года запасы в ETF сократились на 131,8 тонн, в сентябре процесс ускорился и сокращение запасов составило около 73 тонн. В то же время общий уровень запасов в ETF составляет 3 586,4 тонны золота, что пока на 44,6 тонн превышает уровень запасов в ETF в конце 2021 года.

Причиной подобного поведения крупных инвесторов стали продолжающиеся изменения денежно-кредитной политики центральных банков, которые привели к резким движениям на прочих рынках (фондовом, облигационном), говорит Лукичева. Зачастую выведенные из золота средства пускаются на прочие рынки с целью покрытия маржин-коллов, убытков, внесения гарантийного обеспечения. При этом мировая экономика начала постепенно входить в рецессиию, а экономические показатели указывают на вероятное сокращение производства.

Впрочем, сжатие производства при высокой инфляции приводит к стагфляции, а этот период в экономике обычно благоприятен для рынка золота. Понижающиеся цены продолжают стимулировать спрос на физический металл, что уже привело к оттоку золота из коммерческих хранилищ в США и Великобритании в страны Азии. Общий экспорт золота из Швейцарии в августе 2022 года составил 121 тонну против 186,2 тонны в июле 2022 года и 116,5 тонны в августе 2022 года.

Поставки в августе в Китай упали до 37,8 тонн (80,2 тонны в июле 2022 г.), в Гонконг — до 1,03 тонны (3,7 тонны в июле 2022 г.), в Индию выросли до 19,4 тонны (15,8 тонн в июле 2022 года), в Турцию выросли до 23,7 тонны (20,1 тонны в июле 2022 года). Китай оставался крупнейшим покупателем российского золота, импортировав в июле золота на 108,8 млрд долл. Импорт золота в Индию в августе составил 61 тонну против 121 тонны в августе 2022 года и 42,5 тонны в июле 2022 года. Наступление октябрьских праздников в азиатских странах способствует росту спроса на физический металл.

Традиционно слабый третий квартал перешел в завершающую стадию, а вместе с этим проходит слабость на рынке золота, заключает Оксана Лукичева. По ее мнению, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, к концу 2022 года возможно традиционное сезонное восстановление цен.

Золото продолжает в дефляционном стиле

Во вторник, 27 сентября, цены на золото на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 0,8% — до 1636 долл. за тройскую унцию, указывает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Металл, по его словам, стремится как можно скорее отойти от достигнутого накануне двухлетнего минимума 1620 долл., а заодно отыграть падение котировок на 1,2%, произошедшее вчера.

Как отмечает эксперт, понедельник, 26 сентября, стал крайне нервным днем не только для драгметаллов, но и для других групп активов. На глобальном валютном рынке резко усиливался американский доллар — особенно к британскому фунту. На 3,7% провалилась нефть, достигнув практически минимального значения с начала этого года — 83,40 долл. за баррель Brent. Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились вчера в среднем на 1%.

В общем, неделя началась в дефляционном стиле и, вероятно, в таком же ключе будет продолжена — то усиливая, то ослабляя страхи глобальной рецессии из-за слабой макростатистики или заявлений глав крупнейших центральных банков, считает Федоров.

Вдобавок ко всему, вчера, 26 сентября, в центре внимания оказалась глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая «порадовала» рынки заявив о необходимости еще более жестких действий в монетарной политике для победы над инфляцией. Плюс Банк Англии, который устами его управляющего Эндрю Бейли, заявил: несмотря на обвал курса британского фунта (с прошлой пятницы пара GBPUSD падала на 8,7%), который был вызван странной фискальной политикой нового кабинета министров Великобритании, денежный регулятор сможет предпринять какие-либо действия только на следующем заседании 3 ноября.

Оба заявления привели к значительному синхронному росту доходностей на долговых рынках Великобритании, еврозоны и США, что для золота крайне негативно, особенно на фоне продолжающегося оттока средств из золотых ETF- фондов. И если бы не оказавшийся под рукой главного драгметалла сильный уровень поддержки на отметках 1620-1630 долл. за тройскую унцию, уже сегодня золотые котировки могли оказаться ниже 1600 долл., уверен Федоров.

Но, констатирует он, уровень выстоял и теперь может стать как базой для локального геополитического всплеска котировок, так и просто остановкой как минимум до конца этой недели, перед дальнейшим погружением цен на золото к базовым целевым значениям 1350-1450 долл. за тройскую унцию примерно к концу октября.

Выбор, как мы видим, не богат: в условиях сохранения агрессивного антиинфляционного курса крупными центральными банками для золота доступно только южное направление движения. И, к слову сказать, в рамках этой недели к своим ястребиным европейским коллегам из ЕЦБ должен присоединиться и Джером Пауэлл из ФРС, который во вторник и среду, 27 и 28 сентября, наверняка также подтвердит готовность американского регулятора продолжить рекордно быстрое повышение учетной ставки.

Уровень поддержки 1620-1630 долл. за тройскую унцию, уверен Алексей Федоров, должен выдержать нападки Пауэлла, после чего и появится та самая развилка между локальным всплеском цен на золото и более быстрым пробоем уровня поддержки.