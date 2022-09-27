Опубликована деловая программа юбилейного, пятого Международного форума «Российская энергетическая неделя»

В деловую программу юбилейного, пятого Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва), включены более 40 мероприятий, объединенных в 6 тематических блоков под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире». Большая часть программы посвящена международной повестке. Такая необходимость продиктована новыми вызовами, с которыми мировые энергетические рынки столкнулись в последнее время.
«Российская энергетическая неделя с самого первого Форума стала востребованным дискуссионным форматом по широкому кругу вопросов развития мирового ТЭК. Ежегодно повестка деловой программы расширяется, появляются новые актуальные темы и вопросы для обсуждения. Важно, что в непростые для глобальной экономики и общественной жизни времена на одной площадке собираются представители государства, бизнеса, научных, общественных кругов и СМИ из России и других стран для честного диалога и обмена мнениями по перспективам мировой энергетики», – отметил вице-премьер Александр Новак.
В блоке «Мировые рынки: сотрудничество для развития», посвященном международной повестке, участники обсудят вопросы: что ждет нефтегазовый рынок сегодня и в будущем, необходимость переформатирования угольного экспорта в условиях санкционного давления, устойчивое энергетическое развитие в отношениях Россия – Африка, а также потенциал в сфере технологического партнерства стран БРИКС.
«В период мирового энергетического кризиса важно мобилизовать все силы. Новые вызовы также дают и новые возможности отрасли. В наши задачи, а также в задачи всего мирового энергетического сообщества входит продолжать работу, не останавливаться, идти вперед. Российская энергетическая неделя – прекрасная платформа для сверки часов по многим направлениям отрасли», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.
Внутри блока «Международные встречи» запланировано проведение 61-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ и ежегодная встреча Платформы энергетических исследований БРИКС.
Большое внимание на Форуме будет уделено экологической и социальной повестке. Будут подняты вопросы социальной политики компаний, а именно инвестирование в персонал. Обсудят международное сотрудничество для развития низкоуглеродной водородной отрасли, а также новые возможности, открывающиеся перед отраслью в связи с новыми вызовами, пути энергетического перехода в борьбе с изменением климата и многие другие важные темы.
Не менее актуальными для отрасли являются вопросы технологического суверенитета и цифровой трансформации. Перспективы развития, создание технологии энергоперехода, кооперация науки, бизнеса и государства – лишь немногие из тем, которые будут обсуждаться экспертным сообществом на Форуме.
Наиболее обширным по своей вместимости направлением деловой программы станет блок, в котором участники будут обсуждать и находить новые решения для топливно-энергетического комплекса. Внутри этого направления пройдет Всероссийское совещание на тему «Модернизация отрасли ЖКХ как инструмент снижения энерго- и углеродоемкости российской экономики».
Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.
Регистрация участников Молодежного дня открыта на сайте Международного форума «Российская энергетическая неделя» rusenergyweek.com.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.
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