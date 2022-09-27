Прибыль «Газпрома» оказалась в разы выше ожидавшейся

Основной рост российского рынка акций пришелся на первые минуты торгов. Затем трейдеры снизили активность, не зная, что же стоит делать в нынешних условиях. Настораживает тот факт, что отечественные «быки» не смогли опереться ни на растущую нефть, ни на просто восхитительный отчет «Газпрома» за первое полугодие — на другой чаше весов располагается тяжелая гиря геополитических рисков.

Из высоколиквидных акций лучший результат показали Сбербанк (+4,5%) и «Газпром» (+4%).

Акции крупнейшего российского банка брали сегодня без всяких информационных поводов. Причем, оставаться лучше рынка бумага может и в ближайшее время. После того, как власти объявили о намерении повысить налоговый пресс на добывающую отрасль, на российском рынке акций остается не так много высоколиквидных бумаг, не попадающих в этот сегмент.

Поэтому те инвесторы, которые сегодня решили непременно что-то прикупить, сосредоточились на банках и высоких технологиях. В частности, лидерами роста стали расписки Группы «Тинькофф», взлетевшие на 12,9%, а двумя строчками ниже расположился «Яндекс» (+7,7%).

«Газпром» хотя и вырос лучше многих других «голубых фишек», но его сегодняшний результат можно назвать откровенно слабым. Дивидендная доходность акций компании по-прежнему составляет огромные 24%, а времени до выплаты дивидендов остается все меньше и меньше. Кроме того, «Газпром» обнародовал данные за первое полугодие: чистая прибыль по МСФО превысила 2,5 трлн руб.

Надо сказать, что аналитики ждали рекордной прибыли «Газпрома», предполагая, что в первом квартале 2022 г. компания могла заработать больше, чем за весь прошлый год. Но реальность оказалась намного лучше — полугодовая прибыль превысила суммарный результат двух предыдущих лет.

Некоторые эксперты ранее высказывали предположение, что зимой, в условиях нехватки топлива, европейские власти будут вынуждены запустить «Северный поток — 2», либо добиться возвращения в Россию турбин, необходимых для работы «старого» «Северного потока». Но разрушение всех трех веток трубопроводов поставило крест на этих ожиданиях.

Европейские СМИ пишут, что основной версией резкой утечки газа является диверсия, и трейдеры, естественно опасаются, что как всегда во всех бедах, катаклизмах и происшествиях Запад обвинит Россию. Цены на газ в Европе, тем временем, на новости о разрушении газопроводов выросли сегодня на 20% и вновь ушли выше $2 тыс. за тысячу кубометров.

Бенефициаром этой ситуации является крупнейший российский независимый производитель СПГ «НоваТЭК», акции которого выросли сегодня на 6,5%. При этом «НоваТЭК» не слишком сильно пострадает от налоговых инициатив российского Минфина: по некоторым оценкам, дополнительная фискальная нагрузка на компанию в следующем году составит около 40 млрд руб., что составляет менее 10% от ее ожидаемой прибыли.

Хуже рынка сегодня были акции угольных компаний «Распадская» и «Мечел», где продолжается отыгрывание намерений Минфина установить на первый квартал следующего года повышенный НДПИ на добычу угля в дополнение к введению экспортных пошлин.

Что же касается внешних рынков, то здесь ситуация начала ухудшаться: от утреннего роста американских фьючерсов и дешевеющего доллара не осталось и следа. Однако нефть при этом растет на 1,5%, пытаясь уйти выше важной отметки $85 за баррель — ее котировки поддерживает начинающийся сезон ураганов у побережья США. «Черные быки» надеются, что зародившийся в Мексиканском заливе шторм Иэн перерастет в полноценный ураган. Впрочем, уже сейчас BP и Chevron приостановили добычу на ряде морских платформ в Мексиканском заливе и начали эвакуировать персонал.

Однако пока не стоит рассчитывать, что дорожающая нефть окажет весомую поддержку российскому рынку акций. Настроения у трейдеров очень тревожные: все с напряжением ждут жестких заявлений и тем более действий властей с любой стороны — они вполне могут последовать после присоединения к России новых территорий. И значит, движения рынка в ближайшие дни могут быть очень сильными — как вверх, так и вниз.

Зато все спокойно на валютном рынке. Внутридневные колебания пары доллар-рубль в последние дни возросли, но стабильность рубля сохраняется. Сегодня российская валюта подешевела к «американцу» на символические 0,1% до 58,45 руб. за доллар.