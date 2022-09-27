Путин: спасение людей в Донбассе – центр внимания всей страны

Спасение людей на территориях, где проводятся референдумы, является центром внимания России, этот вопрос стоит во главе угла.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время совещания о ходе сезонных полевых работ, передаёт РИА Новости

«Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, – всё это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», – подчеркнул российский лидер.

По его мнению, это естественно, так как связано и с драматическими событиями. При этом он напомнил известную истину о том, что хлеб – всему голова.

«Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу "Хлеб – всему голова", этот закон никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы сейчас живём, этот закон является одним из важнейших – с учётом того, что ещё и в мире происходит на продовольственных рынках. Поэтому я выражаю слова благодарности за то, что сделано до настоящего момента», – резюмировал Путин.

Ранее «Эксперт» писал, что по мнению заведующего отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, признание Москвой результатов референдумов на освобожденных территориях Украины полностью изменит логику специальной военной операции.