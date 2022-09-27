Путин: урожай зерна в 2022 году станет рекордным

Урожай зерна в текущем году должен стать достойным, а по некоторым составляющим – рекордным. Об этом на совещании о ходе сезонных полевых работ заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

«По оперативным данным – министр сейчас доложит – урожай в текущем году обещают быть достойным, – подчеркнул российский лидер. – По некоторым составляющим – просто рекордным».

Как отметил глава государств, в настоящее время уже обмолочено 138,7 млн тонн зерна, что примерно на треть больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 млн тонн. Вот мы говорили, 140, 145, потом 147, сейчас уже предварительная оценка 150. А пшеница – порядка 100 млн тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России», – сказал Путин, напомнив, что в 2017 году было собрано 135,5 млн тонн, а в РСФСР в 1978 году – 127 млн тонн.

Как ранее писал «Эксперт», 23 сентября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Россия в этом году может собрать рекордный урожай зерновых. Тогда она предположила, что валовый сбор зерна в 2022 году может достигнуть рекордных 142 млн тонн.

Напомним, до этого рекордный урожай в России был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 млн тонн зерна, в том числе 86,003 млн тонн пшеницы.