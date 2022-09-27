Разрушения сразу на трех нитках системы «Северный поток» назвали беспрецедентными

Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что на данный момент невозможно сказать что-либо по срокам восстановления инфраструктуры трубопровода «Северный поток» после повреждений, обнаруженных сразу на трех ветках системы за последние сутки.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — цитирует РБК сообщение компании.

Ранее стало известно о падении давления на двух линиях «Северного потока — 1» и одной линии так и не введенного в эксплуатацию «Северного потока — 2». В Морском управлении Дании сообщили об утечках газа в районе острова Борнхольм, сейчас там установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.

«Северный поток — 1» в настоящий момент не функционирует в связи с неполадками оборудования, которые не дают устранить санкции. «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в 2021 году, был готов к запуску, однако проект так и не прошел сертификацию, в результате чего его пришлось заморозить. Кроме того, в отношении оператора газопровода были введены санкции, после чего появилась информация о ее возможном банкротстве.

