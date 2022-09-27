«Росатом» сообщил о завершении строительства фундамента энергоблока для первой египетской АЭС

В Египте построен фундамент для первого энергоблока ВВЭР-1200 атомной электростанции «Эль-Дабаа», которая возводится при участии «Росатома».

Об этом в ходе 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ заявил накануне, 26 сентября, министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии арабской республики Мухаммед Шакер, сообщает пресс-служба российской госкорпорации.

«Мы уже завершили работы над фундаментом конструкции первого энергоблока. И мы теперь будем в лиге тех стран, у которых есть собственная АЭС», — приводятся в пресс-релизе слова Шакера. Он подчеркнул, что это событие станет важным достижением для его страны.

Строительство АЭС «Эд-Дабаа» — первой в Египте атомной электростанции — стартовало в июле 2022 года. Станция будет возведена недалеко от Средиземного моря, в городе Дабаа провинции Матрух, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Для «Росатома» АЭС станет первым крупным проектом в Африке, а для Каира, по словам главы госкорпорации Алексея Лихачева, она знаменует вступление в мировой атомный клуб и позволит выйти на новый уровень развития технологий и промышленности.

Разрешение на строительство первого блока АЭС «Эль-Дабаа» «Росатом» получил от египетских властей в конце июня. В общей сложности до 2028 года планируется возвести четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200. АЭС должна выйти на полную мощность к 2030 году.

Российско-египетское межправительственное соглашение о строительстве энергообъекта общей стоимостью $30 млрд в составе четырех энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый было подписано в ноябре 2015 года в Каире. Одновременно с этим было заключено соглашение о предоставлении Египту государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение атомной станции, который покроет 85% работ. Оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов. Выплаты Египтом по кредиту, предоставляемому под 3% годовых, должны начаться в октябре 2029 года.