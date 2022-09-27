Стало известно, когда Совфед может рассмотреть законы о присоединении к России новых территорий

Стало известно, когда пройдёт заседание верхней палаты российского парламента для рассмотрения законов о присоединении новых территорий к РФ после прохождения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, оно может пройти 4 октября, передаёт агентство «Интерфакс».

«Полагаю, завтра, послезавтра – в ближайшие дни будут подведены итоги референдумов, – подчеркнула политик. – Мы готовы, пока не вижу необходимости внеплановых заседаний. Плановое заседание – 4 октября. Полагаю, 4 числа, если всё подтвердится, пройдет хорошо, мы готовы рассмотреть».

Председатель Совфета при этом отметила, что сенаторы с уважением отнесутся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«И, если будет такова воля – войти в состав РФ – безусловно, мы это поддержим», – резюмировала Матвиенко.

Ранее «Эксперт» писал, что глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий после объявления результатов референдума о вхождении региона в состав РФ обратится к президенту РФ Владимиру Путину.

«После объявления результатов, естественно, я обращаюсь к правительству РФ, к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, – подчеркнул чиновник. – И мы ждём решения России».

По его словам, переходный период по интеграции региона в состав РФ после референдума может занять до 5 лет. Балицкий пояснил, что в переходный период войдут этап адаптации кадастровой земельной системы и налогового законодательства.

Напомним, 19 сентября с инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав РФ выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. Позже аналогичные требования были выдвинуты в Херсонской и Запорожской областях.

Во всех этих регионах уверены, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют киевскому режиму оружие для убийства мирного населения.