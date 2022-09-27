Стало известно о возможном назначении Рогозина после присоединения к РФ новых регионов

В России может появиться Крымский федеральный округ, в состав которого войдут присоединенные после референдумов в ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областях регионы.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в Совете Федерации и источник, близкий к правительству Крыма.

По информации издания, полпредом президента РФ в новом субъекте может стать бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ожидается, что соответствующее решение примут в ближайшее время.

Собеседники газеты объяснили необходимость создания нового федерального округа «непростой ситуацией» вокруг проходящих в настоящий момент референдумов. По словам источников издания, управлять новым образованием должен «политический тяжеловес».

В «Роскосмосе» рассказали, что сам Дмитрий Рогозин желал бы оказаться на таком посту, однако указали на то, что в настоящий момент представители его команды, оставшиеся в госкорпорации, не готовятся к переводу на новое место, отмечается в статье.

Дмитрий Рогозин возглавлял «Роскосмос» с 2018 года, до этого он семь лет занимал пост зампредседателя правительства. В июле текущего года Владимир Путин подписал указ об освобождении Рогозина от должности гендиректора госкорпорации, на этом посту его сменил вице-премьер Юрий Борисов.

В Кремле заявляли, что «в обозримом будущем» назовут новую должность бывшего главы «Роскосмоса», обещая «своевременно» его трудоустроить.

С февраля 2011 по 2012 год Рогозин работал спецпредставителем президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны, затем был председателем Военно-промышленной комиссии при правительств. В марте 2012-го его назначали спецпредставителем президента по Приднестровью.