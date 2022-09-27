Тимати порвал с бургерами

Известный в шоу-бизнесе как Тимати реп—исполнитель и бизнесмен Тимур Юнусов, продал свою долю в сети ресторанов Black Star Burger. Сделка должна была пройт тайно. Покупатель семнадцатипроцентной доли, живущий в России иностранный бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада, поставил Юнусову условие — публично афишировать свой уход он не должен, так как это может нанести урон бизнесу. В свою очередь покупатель обещал экс—владельцу 70 млн рублей за его долю, при этом сразу (при заключении предварительного договора) было выплачено лишь 63 млн рублей.

Однако информация о сделке на днях все же просочилась в прессу. Как сообщает «КП», Тимур Юнусов еще в июле обратился в суд, потребовав обязать покупателя заключить основной договор, от чего сторона ответчика по мнению истца начала уклоняться, а также выплатить всю оставшуюся сумму, которая якобы была задержана.

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Импортозамес на кофейной гуще

«В 2021 году Истец предложил генеральному директору ООО «Блэк Стар Фудс» Левитасу Ю.Л. приобрести принадлежащую ему Долю в уставном капитале Общества. Левитас Ю.Л., в свою очередь, предложил Истцу продать Долю Ответчику — профессиональному участнику ресторанного бизнеса», — отмечено в материалах дела. Стоит отметить, что Тимати суд в итоге выиграл, получив не только оставшиеся 7 млн рублей, но небольшую неустойку за просрочку.

Таким образом, широкой общественности стало известно, что Юнусов уже давно планировал выйти из Black Star Burger. Причем, очевидно, что суд с иностранным бизнесменом для Тимати проходил параллельно с завершением сделки по покупке компании Stars Coffee — сети, «импортозаместившей» ушедший на санкционной волне Starbucks. Сам Тимати пояснил свой уход из бургерного бизнеса тем, что потерял интерес к деятельности группы Black Star.

Похоже, что судебные разбирательства не помещали Тимати довольно успешно запустить вместе с новой командой сеть Stars Coffee. Сейчас уже очевидно, что новым владельцам — Тимуру Юнусову, предпринимателю Антону Пинскому и холдинговой компании «Синдика» — удалось не только удержать персонал, но и быстро собрать вокруг себя новую команду.

Интересно, что, согласно официальному сайту слово Stars (звезды) в названии кофеен не имеет и отсылки к группе компаний, в которой ранее состоял Тимати. По словам владельцев, новый бренд объединил звезд гастрономической индустрии, а потому и получил такое наименование. Среди прочих — бывший вице—президент Starbucks в России и Казахстане, а теперь управляющий партнер новой сети Эрнесто Гонсалес, шеф—повар Владимир Чистяков, известный по проектам BURO Tsum, Grace Bistro и Folk, разработавший меню сети, кофейные профессионалы Богдан Прокопчук и Лилия Гадельшина — участники российских и международных чемпионатов, отвечавшие за создание новой кофейной карты, шеф—кондитер Юрий Волков, автор десертов в ресторанах №13, Simach в Недальнем и REDBOX.

Несмотря на то, что звезда Stars Coffee появилась на отечественном кофейном небосклоне относительно недавно, эта сеть уже успела получить довольно высокую отметку в «Яндекс Картах» и неплохие отзывы посетителей. В целом, гости заведений отмечают в соцсетях позитивный рост позиций в меню, ассортиментов напитков, но подчеркивают, что Stars Coffee мало чем отличается от американской сети, не обгоняя ее в качестве еды, но и не уступая в ценах. При этом клиенты отмечают сырость концепции сетей, похожих скорее на «чуть обновленный Starbucks», нежели что-то принципиально новое, а хозяева продвигают в массы такие рекламные слоганы, как «Лучше, чем когда-либо» и «Звезды остались, bucks ушел».

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Долька от бургера

Впрочем, как раз уход Тимати из Black Star Burger (да еще и с довольно скромным «выходным пособием) вызвал среди участников рынка волну обсуждения и предположения, что теперь у одного из владельцев сети кофеен будет больше возможностей для того, чтобы, выражаясь фигурально, с головой окунуться в свой новый бизнес, возможно, вложив в него вырученные от продажи сети бургерных средства, которые, правда, учитывая масштабы предприятия, больше похожи не на долю, а на дольку.

В комментарии «Эксперту» консультант по развитию ресторанных сетей, основатель и руководитель Like4Like Strategies Ирина Авруцкая заметила: на данный момент неизвестно, являлась ли доля Тимура Юнусова в Black Star Burger долей непосредственно в компании, или же речь шла лишь о доле во владении брендом.

«Юнусов мог быть совладельцем интеллектуальной собственности. Поэтому здесь совершенно невозможно оценить, насколько большой или маленькой является сумма в 70 млн рублей. Я допускаю, что он, действительно, мог потерять интерес к бургерному бизнесу, который не очень успешно развивался в последнее время. Кроме того, у данного бизнеса была неоднозначная репутация, поэтому вкладывать свое время и силы в него для Тимура, возможно, было неактуально», — заметила она.

В свою очередь переключить свое внимание на Stars Coffee для Тимати было, похоже, верным решением, и кажется, он весьма заинтересован в продвижении сети. По словам Ирины Авруцкой, сейчас проект выглядит «хорошо сделанным», а у аудитории есть к нему положительное отношение.

«Если в Stars Coffee хотят радикально откреститься от ассоциации со Starbucks, на это должны быть определенные причины. Либо аудитория должна этого потребовать, либо желаемое позиционирование не соответствовать тому образу, который получился сейчас. Но я таких сигналов не вижу. Может ли быть, что Тимати продал свою часть Black Star Burgers, чтобы развивать новый проект? Я сомневаюсь. В партнерстве с ними есть инвестор, а участие Тимура, скорее, имиджевое», — заключила она.