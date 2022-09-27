ЦБ перечислил сложности перехода на расчеты в валютах дружественных стран

Переход на расчеты в валютах дружественных стран осложняется тем, что валютные рынки этих стран часто менее развиты по сравнению с «недружественными» рынками. Многие валюты являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми и нередко более волатильными, нежели традиционные, говорится в докладе ЦБ о внебиржевых производных финансовых инструментах.

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«Еще одной проблемой, которая может существенно осложнить переход на расчеты в валютах дружественных стран, выступают низкие двусторонние внешнеторговые обороты между странами и (или) перекосы в торговле с ними (Россия может только экспортировать товары или услуги в эти страны либо, наоборот, только импортировать их)», — считают в Центробанке.

Наиболее перспективной валютой для расчетов регулятор в текущий момент видит китайские юани. При этом не исключает, что к ним со временем присоединятся расчеты еще в одной-двух валютах. В каких именно, в ЦБ не уточнили.

